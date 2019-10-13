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En çok sahtecilik bal, yağ ve sucukta

En çok sahtecilik bal, yağ ve sucukta

Tarım Bakanlığı, denetimler sonucu sahtekarlık yapılan 618 firmaya ait 1211 ürünü açıkladı. Bunlar arasında en çok sıvı yağlar, bal ve et ürünleri var.

Tarım ve Orman Bakanlığı’nca, taklit veya tağşiş yapıldığı kesinleşen, aralarında et ve et ürünleri, süt ve süt ürünleri, bitkisel yağ, bal, takviye edici gıdalar, çikolata ve enerji içeceğinin yer aldığı 618 firmaya ait 1211 parti ürün açıklandı. Buna göre, alkolsüz içeceklerde ilaç etken maddesi bulunurken, ballarda ise taklit ve tağşiş yapıldığı belirlendi. Baharatlarda gıda boyası saptanırken, bitki, çay ve kahve ürününde de ilaç etken maddesi ve gıda boyası tespit edildi. Denetimlerde, kavurma, sucuk, kebap ve kırmızı et gibi ürünlerde tek tırnaklı eti bulgusuna rastlandı. Duyuruya göre, çikolatalarda da ilaç etken maddesi bulundu.

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