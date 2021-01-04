Emniyet Genel Müdürlüğü 90 personel alımı yapıyor

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde bulunan ilanda Emniyet Genel Müdürlüğü için alınacak personellere sözlü ve uygulamalı sınav düzenlenecek. KPSS P94 türünde en yüksek puandan başlayarak sıralama yapılacak.

Emniyet Genel Müdürlüğü 90 personel alımı için başvurular 25.01.2021 ve 29.01.2021 tarihleri arasında gerçekleşecek. Adaylar, başvuru formunu sınava getirmek zorundadır.

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