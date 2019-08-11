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Emlakta çözülebilecek ne sorun varsa çözeceğiz

Emlakta çözülebilecek ne sorun varsa çözeceğiz

EmlakBank Genel Müdürü Deniz Aksu, stok sorunu da dahil olmak üzere gayrimenkul sektörünü meşgul eden tüm problemleri çözeceklerini ifade etti.

ŞENAY BÜYÜKKÖŞDERE

93 yıl öncesine dayanan, köklü geçmişinin ardından Mart 2019’da tekrar faaliyete başlayan Emlak Katılım Bankası, 4 aylık bu süreçte hiç gündemden düşmedi. Gayrimenkul sektörünün bankadan beklentisi yüksek. Emlakbank da bu beklentileri karşılama konusunda son derece iştahlı. Genel müdür Deniz Aksu, 4 ayda 4.7 milyar TL aktif büyüklüğe ulaşan bankanın, öncelikli hedefinin uluslararası itibarını yükseltmek olduğunu, geçtiğimiz günlerde Fitch'den alınan B+ notunun bu doğrultuda atılan önemli bir adım olduğunu söyledi. “Biz ihtisas bankasıyız, sektörün her türlü sorununu çözmeye talibiz” diyen Deniz Aksu, “Ancak bunlar 1 günde çıkmış sorunlar değil ki bir günde çözülsün" diyor. Emlak Katılım Bankası Genel Müdürü Deniz Aksu’yla gelişmeleri konuştuk...

Mart ayında faaliyete başladınız… Nasıl bir süreçtesiniz?

? Bizim birinci önceliğimiz bankanın itibarının yüksek olması, güvenilir bir kurum olması, insanların finansal ihtiyaçlarının çözülebileceği bir yerin olduğunu bilmesi. Tabii bunu bizimle birlikte reyting şirketlerinin, diğer bankaların da söylemesi gerek. Geçtiğimiz günlerde Fitch Ratings tarafından uzun vadeli yabancı para cinsinden kredi notumuz B+ olarak belirlendi. Bu 4 aylık bir banka için çok önemli bir gelişme.. Biz şu anda bankanın yurtdışındaki itibarını yüksekliğini sağlama sürecindeyiz. 

UNICORN BEKLENTİSİ VAR 

Bu 4 aylık süreçte hiç gündemden düşmediniz...  Gayrimenkul sektörünün sizden beklentisi yüksek. 

? Biliyorsunuz, kendine has güçleri olan, çok özel, varlıklara Unicorn deniyor. Bizden de bir anda ‘Unicorn’ olmamızı bekliyorlar. O sürecin bize tanınması gerekiyor. Bunlar 1 günde çıkmış sorunlar değil ki bir günde çözülsün. Burası da yanlış yapılacak bir yer değil. Geçmişte yapılan yanlışları tekrarl amamamız gerekiyor. Bizim birinci önceliğimiz insanların güven ortamında, uzun vadeli bir ilişkiyle gayrimenkule girmesi. Bizim bunu sağlamamız lazım. Bunun için de yapılacak işlerimiz var. Mesela gayrimenkul yapı stoğu güvenli değil. Bunun güvenli hale getirilmesi gerek. 

En agresif bankanın 3 katı kadar büyüdük 

Aktif büyüklüğünüz ne kadar oldu? 

? Aktif büyüklükte 4.7 milyar TL’ye ulaştık. Türkiye’de sıfırdan kurulmuş en agresif bankanın yıllık performansının 3 katını 3 ayda yaptık. Çalışan herkes, bankayı çocuğu olarak görüyor. Bağlı olduğumuz bakanlık destek veriyor. Kamuda bütün birimler ve sektör de desteğini esirgemiyor. 

 Nasıl ulaştınız bu büyüklüğe, diğer katılım bankalarından mı pay aldınız? 

? Biz piyasaya girdiğimizde katılım bankalarının pazardan aldığı pay yüzde 5.22 idi. Şu anda 5.80 civarında. Pastayı büyüttük. 

Bu yıl için hedefleriniz nasıl? 

? 7 bölgede 15 şubeye ulaşırız. Yılı 8 milyarın üzerinde bir aktifle kapatırız. Bir şubesiz bankacılık platformu kuruyoruz. Kamu bakalarıyla anlaştık. Ortak ATM’ye giriyoruz. Yıl sonunda Emlakbank dört başı mamur, bütün yetkinliklere sahip bir yapıya kavuşacak. Kimseye rakip olara kurulmadık. Buna bankalar da dahil. Herkesin desteğine de ihtiyaç duyuyoruz. Herkese destek vermeye de iştahlıyız. 

Faizde tek haneyi tekrar görmeliyiz

Faizlerin düşmeye başlaması piyasada da bir hareket yarattı… Sizin beklentileriniz nasıl? 

? Bu ülkede 80 milyon nüfus var. 6 milyon üniversite öğrencisi var. Uygun bir finansman modeliyle de yaklaşırsak, talep hep var. 2001 krizinde Ataşehir'de her yer satılık ve kiralıktı. Şu anda yer bulamıyorsunuz. Çok ciddi talep yapısı olan bir ülkede yaşıyoruz. Bunu gözardı etmeyelim. Biz yapısal sorunları çözdüğümüzde mevcut çözümler çok basit kalacak. Bizim talebe uygun arza ihtiyacımız var. Asıl bunlarla uğraşmamız lazım. Ben 3’üncü çeyrekten itibaren faizlerin daha da ineceğini düşünüyorum. Tek haneli rakamları tekrar görmeliyiz.

iFM kısa zamanda bitecek 

İstanbul Finans Merkezi (İFM) projesinde girişimleriniz olacak mı? 

? İFM, Türkiye için de bölge için de önemli bir proje. En kısa zamanda tamamlanacak. Biz de buraya her türlü katkıyı sunmak istiyoruz, sunacağız. 

 

 

 

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