Emlak vergisi son gün ne zaman? Emlak vergisi ödemeleri bitti mi?

Emlak vergisi mükellefleri "Emlak vergisi son gün ne zaman?" sorusunun yanıtını yoğun olarak araştırılıyor. Arsa, arazi, konut ve işyeri sahipleri tarafından ödenen emlak vergisi senede 2 taksit halinde ödeniyor. Verginin ilk taksiti için ödemeler 1 Mart'ta başladı. 3 ay boyunca ödenebilen emlak versisi ödemeleri e-devlette yapılıyor.

EMLAK VERGİSİ SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ.

EMLAK VERGİSİ ÖDEMELERİ NE ZAMAN?

Vergi ödemeleri 1 Mart ve 31 Mayıs tarihleri arasında yapılacak. Ancak bu sene 31 Mayıs 2020 Pazar gününe denk geldiği için son ödemeler 1 Haziran 2020 tarihinde yapılabilecek. Ödeme ile ilgili olarak belediyelerden tahsis edilen beyanname doldurulur. Bunun yanında beyanname için başvurulurken tapu, nüfus cüzdanı ve eğer söz konusu bina ise kullanma izninin fotokopilerinin hazır bulundurulması gerekir.

Beyanname için meskenin bulunduğu adres ile mükellefin ikamet adresi ve vergi numarası bildirilmelidir. Ödemeler, taşınmazın bağlı olduğu belediyelere ya da havale ile belediyelerin banka hesaplarına yapılabilir.

EMLAK VERGİSİ 2020 SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Emlak vergisi borcu olup olmadığını sorgulamak ve teyit etmek isteyen vatandaşlar bu işlemleri belediyelerden veya internet üzerinden e-Devlet vasıtası aracılığı ile Gelir İdaresi Başkanlığı'nın (GİB) sunduğu İnternet Vergi Dairesi hizmeti işlemlerinden öğrenebilir.

EMLAK VERGİSİ NASIL HESAPLANIR?

Emlak vergisinin hesaplanmasında 2 temel değişken bulunmaktadır. Bunlardan birincisi Maliye Bakanlığı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından müştereken belirlenen bina metrekare normal inşaat maliyet bedelleri; İkincisi belediyelerde kurulacak taktir komisyonlarınca belirlenecek asgari ölçüde arsa metre kare birim değeri ve binanın yüz ölçümü..

Dolayısı ile bina metrekare normal inşaat maliyet bedeli merkezi olarak belirlendiğinden; bu değer belediyeden belediyeye değişiklik göstermemektedir.

Asgari ölçüde arsa metre kare birim değeri ise belediye taktir komisyonlarınca belirleneceğinden; belediyeden belediyeye farklılık göstereceği gibi, belediye içerisinde de sokak ve caddelere göre farklılaşabilecektir.

Emlak vergisi, tapu kayıtlarında geçen, kendi adınıza ait olan konut, arsa, arazi ve bina gibi taşınmaza sahip olan herkesin ödemekle yükümlüğü olduğu vergidir.

1986 yılında çıkan bu vergi sene de bir sefer de ya da iki seferde ödenebilen, taşınmazın bulunduğu belediyelerce tahsili yapılan, taşınmaz mal varlığı için devlete ödenen vergidir.