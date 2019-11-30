Emlak vergisi ödemesi yapmayanlar dikkat! Emlak vergisi 2019 ne zaman son? Emlak vergisi sorgulama..

Emlak vergisi ödemesi için son günlere girildi. Ödemeleri gerçekleştirmek için taşınmazın bulunduğu belediyeler, Gelir İdaresi Başkanlığı'nın internet sitesi veya E-devlet kullanılabiliyor. 2019’un ikinci taksit ödemeleri ise 1 Kasım 2019 Cuma günü başlamıştı. Vergi süresi içinde ödenmezse, her ay için yüzde 2 oranında gecikme zammı uygulanıyor. Emlak vergisi 2019 ne zaman son? Emlak vergisi sorgulama sayfası..

EMLAK VERGİSİ ÖDEME SON GÜNÜ NE ZAMAN?

2019’un ikinci taksit ödemeleri ise 1 Kasım 2019 Cuma günü başladı. 1 ay boyunca ödenebilen ikinci taksitler 30 Kasım’ın hafta sonuna denk gelmesi nedeni ile 2 Aralık'ta sona erecek.

EMLAK VERGİSİ NEREDEN ÖDENİR?

Emlak vergisi ilçe belediyelerinden ödenebiliyor. Gayrimenkullerin bir başka şehirde olması halinde ödemeler tüm belediyelerden PTT Havalesi veya Belediyelerin Banka Hesap Numaralarına Emlak Vergisi Mükellef numarasının yazılması halinde yapılabiliyor. Emlak vergisi ödemesi ayrıca internet üzerinden de gerçekleşebiliyor. Belediyenin "e-belediye" sistemini kullanıyor olması halinde, ödemeler internet üzerinden online bir şekilde de yapılabiliyor.

EMLAK VERGİSİ ÖDEMEME CEZASI NE KADAR?

Vergi süresi içinde ödenmezse, her ay için yüzde 2 oranında gecikme zammı uygulanıyor.

EMLAK VERGİSİ NASIL HESAPLANIR?

Emlak vergisinin hesaplanmasında 2 temel değişken bulunmaktadır. Bunlardan birincisi Maliye Bakanlığı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından müştereken belirlenen bina metrekare normal inşaat maliyet bedelleri; İkincisi belediyelerde kurulacak taktir komisyonlarınca belirlenecek asgari ölçüde arsa metre kare birim değeri ve binanın yüz ölçümü..

Dolayısı ile bina metrekare normal inşaat maliyet bedeli merkezi olarak belirlendiğinden; bu değer belediyeden belediyeye değişiklik göstermemektedir.

Asgari ölçüde arsa metre kare birim değeri ise belediye taktir komisyonlarınca belirleneceğinden; belediyeden belediyeye farklılık göstereceği gibi, belediye içerisinde de sokak ve caddelere göre farklılaşabilecektir.

Ayrıca emlağın metrekaresi artıkça vergi değeri de artacaktır.

EMLAK VERGİSİ NEDİR?

Emlak vergisi, tapu kayıtlarında geçen, kendi adınıza ait olan konut, arsa, arazi ve bina gibi taşınmaza sahip olan herkesin ödemekle yükümlüğü olduğu vergidir.

1986 yılında çıkan bu vergi sene de bir sefer de ya da iki seferde ödenebilen, taşınmazın bulunduğu belediyelerce tahsili yapılan, taşınmaz mal varlığı için devlete ödenen vergidir.