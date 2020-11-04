Emlak vergisi ödemesi nasıl ve nereden yapılır? Emlak vergisi ödemeleri ne zaman sona erecek?

Emlak vergisi ödemeleri yapacak olan binlerce vatandaş, son gün tarihini öğrenmek istiyor. İki eşit taksitler halinde gerçekleşen ödemeler, anlaşmalı bankalar üzerinden alınabiliniyor. Tapu kayıtlarında kendi adınıza geçen arsa, konut ya da taşınmaz arazisi olan kişiler emlak vergisi ödemelerini yapmak zorundadır. Peki, Emlak vergisi ödemeleri ne zaman sona erecek?

EMLAK VERGİSİ ÖDEMELERİ NE ZAMAN SONA ERECEK?

2020 yılı ikinci taksiti son ödeme günü 30 Kasım olarak belirlendi. Her yıl 2 taksitle halinde yapılan ödemeler, Anlaşmalı olan bankaların internet şubelerinden ödemelerinizi gerçekleştirebilirsiniz.

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EMLAK VERGİSİ ÖDEMESİ NASIL VE NEREDEN YAPILIR?

Emlak vergisi borcu olup olmadığını sorgulamak ve teyit etmek isteyen vatandaşlar bu işlemleri belediyelerden veya internet üzerinden e-Devlet vasıtası aracılığı ile Gelir İdaresi Başkanlığı'nın (GİB) sunduğu İnternet Vergi Dairesi hizmeti işlemlerinden öğrenebilir.

Emlak vergisi ödemesi için ilk olarak belediyelerden tahsis edilen beyanname doldurulur. Bunun yanında beyanname için başvurulurken tapu, nüfus cüzdanı ve eğer söz konusu bina ise kullanma izninin fotokopilerinin hazır bulundurulması gerekir. Beyanname için meskenin bulunduğu adres ile mükellefin ikamet adresi ve vergi numarası bildirilmelidir. Ödemeler, taşınmazın bağlı olduğu belediyelere ya da havale ile belediyelerin banka hesaplarına yapılabilir.

Ayrıca il özel idarelerine olan borçlar, emlak vergisi, çevre temizlik vergisi, ilan ve reklam vergisi, diğer vergi ve harçlar, su, atık su, katı atık ücretleri, yol katılım payları, muhtelif ücretlerden kaynaklı kurum alacakları ve zam ve faizleri de yapılandırılabilecek.

TOBB, TESK, Barolar Birliği, TÜRMOB, ihracatçı birliklerinin aidat ödemeleri de yapılandırmaya dahil olacak.

EMLAK VERGİSİ ÖDEMEKTEN MUAF OLANLAR KİMLER?

Geliri olmadığını beyan eden kişiler, sadece sosyal güvenlik kurumlarından aylık alanlar, gaziler, engelliler, şehit dul ve yetimlerin brüt 200 metrekareyi geçmemek şartıyla sahip oldukları evler için herhangi bir emlak vergisi ödemesi yapmayacakları belirlendi.