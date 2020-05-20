Emlak vergisi ödemeleri ne zaman? Emlak vergisi 2020 ödemeleri başladı mı? İşte sorgulama ekranı!

Emlak vergisi ödemeleri hakkında detaylı bilgi almak isteyen kişiler yoğun olarak araştırılıyor. İki eşit taksit halinde yapılan ödemeler mayıs ayı itibariyle başladı. Tapu kayıtlarında kendi adınıza geçen arsa, konut ya da taşınmaz arazisi olanlar vergi ödemelerini yapmakla mükelleftir. Peki, Emlak vergisi ödemeleri ne zaman? Emlak vergisi 2020 ödemeleri başladı mı? Belediye ve e-devlet üzerinden sorgulama işlemleri yapılabiliniyor. Detaylı bilgi haberimizde.

EMLAK VERGİSİ ÖDEMELERİ NE ZAMAN?

Vergi ödemeleri 1 Mart ve 31 Mayıs tarihleri arasında yapılacak.Ödeme ile ilgili olarak belediyelerden tahsis edilen beyanname doldurulur. Bunun yanında beyanname için başvurulurken tapu, nüfus cüzdanı ve eğer söz konusu bina ise kullanma izninin fotokopilerinin hazır bulundurulması gerekir.

EMLAK VERGİSİ SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ.

Beyanname için meskenin bulunduğu adres ile mükellefin ikamet adresi ve vergi numarası bildirilmelidir. Ödemeler, taşınmazın bağlı olduğu belediyelere ya da havale ile belediyelerin banka hesaplarına yapılabilir.

EMLAK VERGİSİ 2020 SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Emlak vergisi borcu olup olmadığını sorgulamak ve teyit etmek isteyen vatandaşlar bu işlemleri belediyelerden veya internet üzerinden e-Devlet vasıtası aracılığı ile Gelir İdaresi Başkanlığı'nın (GİB) sunduğu İnternet Vergi Dairesi hizmeti işlemlerinden öğrenebilir.

EMLAK VERGİSİ ÖDEMEKTEN MUAF OLANLAR

Geliri olmadığını beyan eden kişiler, sadece sosyal güvenlik kurumlarından aylık alanlar, gaziler, engelliler, şehit dul ve yetimlerin brüt 200 metrekareyi geçmemek şartıyla sahip oldukları evler için herhangi bir emlak vergisi ödemesi yapmayacakları belirlendi.

AYNI EV İKİ KİŞİYE AİTSE KİM VERGİ ÖDÜYOR?

200 metrekarelik evde emeklinin ya da diğer hak sahiplerinin hissesi varsa, hisse oranları kadar vergiden muaf tutuluyorlar

YURTDIŞINDAN EMEKLİ OLANLAR VERGİ ÖDÜYOR MU?

Vergi istisnasından sadece Türkiye'deki sosyal güvenlik kurumlarından emekli olanlar faydalanabiliyor. Yurtdışından emekli olanlar emlak vergisi ödemek zorunda