Emlak vergisi 2019 son ödeme tarihi ne zaman? Emlak vergisi muafiyeti nasıl olur?

Emlak vergisi 2019 son ödeme tarihi vatandaşlar tarafından merak ediliyor. 1 Mart’ta emlak vergisinin birinci taksit ödemeleri gayrimenkul sahibi vatandaşlar tarafından ödenmişti. Gayrimenkul sahibi olup muafiyet şartlarını taşımayan herkes emlak vergisi ödemek zorunda olduğu biliniyor. Emlak vergisinin ilk ve ikinci taksit ödemelerinin belirtilen tarihler arasında yapılması gerekiyor. İlçe belediyelerinde emlak vergisi ödemeleri gerçekleştirilebiliyor. İşte, Emlak vergisi 2019 son ödeme tarihi…

EMLAK VERGİSİ ÖDEME TARİHLERİ

Milyonlarca gayrimenkul sahibini yakından ilgilendiren emlak vergisinin birinci taksit ödemeleri 1 Mart'ta başladı. Emlak vergisi birinci taksit son ödeme günü ise 31 Mayıs olarak açıklandı.

EMLAK VERGİSİ NASIL ÖDENİR?

Emlak vergisi ödemeleri ilçe belediyelerinde gerçekleştirilebiliyor. Gayrimenkullerin bir başka şehirde olması halinde ödemeler tüm belediyelerden PTT Havalesi veya Belediyelerin Banka Hesap Numaralarına Emlak Vergisi Mükellef numarasının yazılması halinde yapılabiliyor. Emlak vergisi ödemelerini ayrıca internet üzerinden de yapmak mümkün.

EMLAK VERGİSİ NE KADAR ÖDENECEK?

Büyükşehir belediyelerinde emlak vergisi yüzde 100 zamlı olarak hesaplanıyor.

Konutların vergi oranı büyükşehir sınırlarında binde 2; büyükşehir olmayan yerlerde ise binde 1 oranından hesaplanıyor. İşyeri, dükkan emlak vergisi oranı büyükşehirde binde 4, büyükşehir olmayan belediyede ise binde 2 oranı üzerinden tahsil ediliyor.

Büyükşehirdeki bir arazinin vergi oranı binde 2, büyükşehirde olmayan bir arazinin vergi oranı binde 1; Büyükşehirdeki bir arsanın vergisi binde 6, büyükşehirde olmayan bir arsanın vergisi binde 3 oranı ile tahsil ediliyor.

EMLAK VERGİSİ CEZASI VAR MI?

Gayrimenkul sahibi olup muafiyet şartlarını taşımayan herkes emlak vergisi ödemek zorunda. Emlak vergisinin ilk ve ikinci taksit ödemelerinin belirtilen tarihler arasında yapılması gerekiyor. Emlak vergisinin geciktirilmesi durumunda yüzde 1.40 oranında faiz uygulaması yapılıyor.

KİMLER EMLAK VERGİSİNDEN MUAF?

200 metrekareyi aşmayan tek meskene sahip olanlar, kışlık evin yanı sıra yazlık eve sahip olmayanlar, tek meskenin sahibi olup, bir başka evde hisseye sahip olmayanlar, ev hanımları, dul ve yetimler, engelliler, gazi şehit yakınları ve emekliler emlak vergisinden muaf sayılabiliyorlar.