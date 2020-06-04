Emlak Konut'a ilk günden büyük ilgi

Emlak Konut GYO’nun 26 projesinde sınırlı süre için geçerli olan söz konusu kampanya; İstanbul, Ankara, İzmir, Kocaeli, Konya, Denizli ve Niğde’deki projelerini içeriyor. Kampanyaya ilk günden büyük ilgi gelirken, satış ofislerinde yoğunluk yaşandı. Emlak Konut GYO Genel Müdürü Hakan Gedikli, kampanyaya ilişkin şu bilgileri paylaştı:

% 10 İNDİRİM DE VAR



“Taksit ödemelerine 3. yılda başlayan vatandaşlarımız, yüzde 5 peşinatla ve yüzde 10 indirimle ev sahibi olabiliyor. Örneğin, 500 bin TL değerindeki eve yüzde 10 indirimle, 450 bin TL’ye sahip oluyorlar. Bu indirimli fiyat üzerinden sadece yüzde 5 peşinat, yani 22 bin 500 TL ödeyerek isterlerse hemen evlerine taşınabiliyorlar. Taksit ödemelerine ise üçüncü yılda başlıyorlar. Üçüncü yılın başında yüzde 15’lik yani 67 bin 500 TL ara ödeme yapılıyor ve taksit ödemeleri başlıyor.”

Emlak Konut’un kampanyasıyla yüzde 10 indirimle, iki yıl taksit ödemesiz konut sahibi olabileceğini duyan vatandaşlar dün satış ofislerini doldurdu.

