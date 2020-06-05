Emlak Konut kampanyalı konut fiyatları ne kadar? Emlak Konut kampanyalı projeleri hangileri?
Emlak Konut GYO, ‘Hayallerini Erteleme Türkiye' sloganıyla hayata geçirdiği kampanya kapsamında, yüzde 5 peşinatla ve yüzde 10 indirimle ev sahibi olma imkanı sunuyor. Emlak Konut kampanyası ile 24 ay ödemesiz ev sahibi olma şansını yakalayacak olan vatandaşlar, projeler hakkında detayları araştırmaya başladı. Emlak Konut kampanyalı konut fiyatları ne kadar? Emlak Konut kampanyalı projeleri hangileri? gibi soruların yanıtları merak konusu oldu. Emlak Konut kampanyasına dair merak edilenlerin tümüne haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.
Emlak Konut projeleri, 24 ay geri ödemesiz dönem ve yüzde 5 peşinat ile birlikte yüzde 10 indirim imkanı sunuyor. Kampanyadan faydalanmak isteyen tüm vatandaşlar Emlak Konut kampanyalı konut fiyatları ne kadar? Emlak Konut kampanyalı projeleri hangileri? gibi soruların yanıtlarını araştırıyorlar. Emlak Konut kampanyasına dair merak edilenlerin tümüne haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz. İşte tüm detaylar..
EMLAK KONUT KAMPANYALI KONUT FİYATLARI NE KADAR?
Emlak Konut GYO öncülüğünde yapılması planlanan kampanyada önce liste fiyatı üzerinden yüzde 10 indirim uygulanacak. Sonrasında vatandaş yüzde 5 peşinat verecek. Yüzde 15 de teslime ödenecek.
Vatandaş kalan yüzde 80 için de aylık yüzde 0.70 bandından oranlarla konut kredisi kullanılacak. Kredi kullanan vatandaş 2 yıl taksit ödemeyecek, 3. yıla başlarken ödemeler yapılacak.
Özel sektörün kampanyasında vade seçenekleri 10 ve 15 yıl olarak tüketiciye sunulacak. Kampanyanın ilk etapta yaklaşık 30 projede uygulanması bekleniyor.
EMLAK KONUT KAMPANYALI PROJELERİ HANGİLERİ?
Bu projeler İstanbul, İzmir, Ankara, Gebze, Konya ve Denizli'de yer alıyor. Projelerin büyük kısmı teslime hazır ya da teslimi yakın tarihli.