Emlak Konut projeleri, 24 ay geri ödemesiz dönem ve yüzde 5 peşinat ile birlikte yüzde 10 indirim imkanı sunuyor. Kampanyadan faydalanmak isteyen tüm vatandaşlar Emlak Konut kampanyalı konut fiyatları ne kadar? Emlak Konut kampanyalı projeleri hangileri? gibi soruların yanıtlarını araştırıyorlar. Emlak Konut kampanyasına dair merak edilenlerin tümüne haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz. İşte tüm detaylar..

EMLAK KONUT KAMPANYALI KONUT FİYATLARI NE KADAR?



Emlak Konut GYO öncülüğünde yapılması planlanan kampanyada önce liste fiyatı üzerinden yüzde 10 indirim uygulanacak. Sonrasında vatandaş yüzde 5 peşinat verecek. Yüzde 15 de teslime ödenecek.

Vatandaş kalan yüzde 80 için de aylık yüzde 0.70 bandından oranlarla konut kredisi kullanılacak. Kredi kullanan vatandaş 2 yıl taksit ödemeyecek, 3. yıla başlarken ödemeler yapılacak.

Özel sektörün kampanyasında vade seçenekleri 10 ve 15 yıl olarak tüketiciye sunulacak. Kampanyanın ilk etapta yaklaşık 30 projede uygulanması bekleniyor.

EMLAK KONUT KAMPANYALI PROJELERİ HANGİLERİ?



Bu projeler İstanbul, İzmir, Ankara, Gebze, Konya ve Denizli'de yer alıyor. Projelerin büyük kısmı teslime hazır ya da teslimi yakın tarihli.

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