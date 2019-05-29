  • $6,0539
  • 6,759
  • 249.887
  • 86.932
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
29 Mayıs 2019 Çarşamba 08:47 | Son Güncelleme: 29 Mayıs 2019 Çarşamba 09:36

Milyonlarca emeklinin beklediği Temmuz zammı için geri sayım başladı

Milyonlarca emeklinin beklediği Temmuz zammı için geri sayım başladı

Milyonlarca emeklinin beklediği Temmuz zammı için geri sayım başladı. Emekli maaşlarına yapılacak olan zam miktarı, enflasyon tahminleri memur emeklilerinin çifte zam alabileceğini gösteriyor.

Emeklilerin Temmuz zammı için geri sayım başladı.

Maaşlarda ne kadar artış olacağı merak edilirken, enflasyon tahminleri memur emeklilerinin çifte zam alabileceğini ortaya koyuyor.

Memur emeklileri, Temmuz'da memurlarla aynı zammı alacak.

Maaşlarda toplu sözleşme kapsamında yüzde 5 zam yapılacak, ayrıca bu yılın ilk 6 aylık döneminde enflasyon yüzde 4'ü aşarsa fark da verilecek.

Merkez Bankası'nın son beklenti anketinden Ocak-Haziran enflasyonu için 'yüzde 6.7' tahmini çıktı.

Bu tahmin gerçekleşirse, memur emeklileri yüzde 5'lik zamma ilaveten yüzde 2.7 enflasyon farkı alacak.

Böylece memur emeklilerinin Temmuz zammı yükselecek.

Memur emeklilerinde halen en düşük aylık 2 bin 379 lira 59 kuruş seviyesinde bulunuyor.

Eğer Temmuz zammı yüzde 5 olarak gerçekleşirse bu maaş 118,98 lira artarak 2 bin 498 ira 57 kuruşa çıkacak.

Eğer zam yüzde 7.7 olarak gerçekleşirse de bu aylık 183,23 lira artışla 2 bin 562 lira 82 kuruşa yükselecek.

Memur emeklileri kesin zam oranını 3 Temmuz'da öğrenecek.

Memur emeklileri, Temmuz'da ödemelerini zamsız olarak alacak. Fark sonra yatırılacak.

(Ahaber)

Ramazan Ayının Aranılan Tatlısı: Cennet Çamuru

Pençe Harekatı´nda dikkat çeken detay! Alabarda açıkladı

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

PKK’ya karşı Pençe Harekatı başladı… Komandolarımız Irak’ın kuzeyinde

Tayvan'da savaş uçakları otobana iniş yaptı

Copyright 2019
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.