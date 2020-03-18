En düşük emekli maaşı 1500 lira oldu! İkramiyeler nisanda yatacak
Başkan Erdoğan'ın açıkladığı İstikrar Kalkanı Paketi kapsamında en düşük emekli maaşı 1500 TL oldu. Buna göre emeklilere yüzde 20 zam yapıldı.
Başkan Erdoğan Koronavirüsle Mücadele Eş Güdüm Toplantısı'nın ardından yaptığı ulusa sesleniş konuşmasında İstikrar Kalkanı Paketi'ni açıkladı. Virüsün etkilerini azaltmak için hazırlanan paket kapsamında bir dizi tedbir kararı alındı. 100 milyar liralık bir kaynağın devreye sokulduğunu belirten Başkan Erdoğan "En düşük emekli maaşını 1500 liraya yükseltiyoruz." dedi.
İKRAMİYELER NİSAN'DA YATACAK
Başkan Erdoğan en düşük emekli maaşının yükseltileceğini ve emeklilere senede 2 kez her bayram öncesi verilen ikramiyenin de öne çekildiğini açıkladı.