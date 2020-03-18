En düşük emekli maaşı 1500 lira oldu! İkramiyeler nisanda yatacak

Başkan Erdoğan Koronavirüsle Mücadele Eş Güdüm Toplantısı'nın ardından yaptığı ulusa sesleniş konuşmasında İstikrar Kalkanı Paketi'ni açıkladı. Virüsün etkilerini azaltmak için hazırlanan paket kapsamında bir dizi tedbir kararı alındı. 100 milyar liralık bir kaynağın devreye sokulduğunu belirten Başkan Erdoğan "En düşük emekli maaşını 1500 liraya yükseltiyoruz." dedi.

İKRAMİYELER NİSAN'DA YATACAK

Başkan Erdoğan en düşük emekli maaşının yükseltileceğini ve emeklilere senede 2 kez her bayram öncesi verilen ikramiyenin de öne çekildiğini açıkladı.