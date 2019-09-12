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Emekliye ocakta en az 2151 lira

Emekliye ocakta en az 2151 lira

Merkez Bankası’nın beklenti anketindeki enflasyon tahmini, SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 8.52’lik Ocak zammı gösteriyor. Buna göre en düşük maaş esnafta bin 817, 2000’den önce emekli olan SSK’lılarda 2 bin 151 liraya çıkacak

Emeklilerin Ocak zammına ilişkin yeni ipucu Merkez Bankası'nın beklenti anketinden geldi. Ekonomistlerle yapılan Eylül ayı beklenti anketinde yer alan yüzde 13.96'lık 2019 yılı enflasyon tahmini, artışa ilişkin beklentileri ortaya koydu. Buna göre, emeklilerin Ocak zammında belirleyici olacak 2019'un ikinci 6 aylık dönemindeki enflasyon yüzde 8.52 çıkabilecek. Bu durumda SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşlarında da yüzde 8.52 artış gerçekleşecek.

MAAŞLAR NASIL DEĞİŞECEK?

Eğer bu tahmin gerçekleşirse en düşük maaş esnaf emeklilerinde bin 675 liradan bin 817 liraya çıkacak. Bin 249 lira olan Bağ- Kur tarım emeklilerinin taban aylığı da bin 355 liraya ulaşacak. SSK emeklilerinde en düşük maaş ise 2000'den önce emekli olanlarda bin 982 liradan 2 bin 151 liraya, 2000'den sonra emekli olanlarda bin 181 liradan bin 282 liraya yükselecek. Merkez Bankası'nın 2019 yılı enflasyon tahmini yüzde 13.90. Bu tahmine göre 2019'un ikinci yarısındaki enflasyon, yani SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 8.46 olacak. Emekliler kesin oranı 3 Ocak'ta öğrenecek. (Takvim)
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