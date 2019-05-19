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Emekliye en az 75 TL zam

Emekliye en az 75 TL zam

Enflasyon tahmini anketlerine göre emeklinin temmuz zammı en az yüzde 6.7 olacak. Taban maaşlar 75 ila 107 lira artacak. En düşük maaş, esnafta bin 702, SSK’lıda 1.200 liraya yükselecek.

Emeklilerin gözü temmuz zammında. Yaklaşık 9 milyon SSK ve Bağ-Kur emeklisi zam oranını gösterecek ilk 6 aylık enflasyon verisini merakla bekliyor. Merkez Bankası’nın son anketinden bu yılın ilk yarısında gerçekleşecek enflasyon, yani SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı için yüzde 6.7 tahmini çıktı. Bu tahmin gerçekleşirse, en düşük emekli aylığı bin 200 lirayı bulacak. Eğer Temmuz zammı yüzde 6.7 olursa, en düşük Bağ-Kur esnaf emeklisi aylığı bin 595 liradan bin 702 liraya çıkacak. Bağ-Kur tarım emeklilerinde de halen bin 189 lira olan en düşük aylık yüzde 6.7 artışla bin 269 liraya yükselecek. SSK’lılarda ise en düşük aylık 2000’den önce emekli olanlarda bin 818 liradan bin 940 liraya, 2000’den sonra emekli olanlarda bin 125 liradan bin 200 liraya ulaşacak. Kesin zam oranları 3 Temmuz’da öğrenilecek. Aynı ay içerisinde zamlar emeklilerin hesabına yatırılacak. 

 

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