Emekliye en az 269 TL zam yapılacak

Bayram ikramiyesini geçtiğimiz hafta alan emekliler, şimdi de temmuz zammına kilitlendi. Yaklaşık 9 milyon SSK ve Bağ-Kur emeklisi, temmuzda bu yılın ilk 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon oranında zam alacak. Zam oranını 3 Temmuz'da öğrenecek olan emekliler, aynı ay içinde yeni maaşlarını hesabında görecek.

Zam oranı merakla beklenirken, 5 aylık enflasyona göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 4.99 artış oluştu. Bu oran maaşlara 56 ile 269 lira arasında artış getirecek. En düşük emekli aylığı halen bin 125 lira 48 kuruş seviyesinde bulunuyor.

Bu maaş yüzde 4.99 olarak gerçekleşen 5 aylık enflasyona göre 1.181 lira 64 kuruşa çıkacak. En yüksek maaş ise 5 bin 390 lira 70 kuruş seviyesinde. Bu maaş da yüzde 4.99 zamma göre 5 bin 659 lira 70 kuruşa ulaşacak.

Haziran enflasyonuna göre zam oranı artabilecek. Haziran ayı enflasyonu artı çıkarsa, emeklilerin zam oranı yükselecek, eğer enflasyon eksi çıkarsa zam oranları gerileyecek. Kesin oran TÜİK'in 3 Temmuz'da açıklayacağı 6 aylık enflasyon verisiyle belli olacak. Temmuzda SSK ve Bağ- Kur emeklileri zamlı maaşlarını alacak.

(Güneş)