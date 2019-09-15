Emekliye 501 TL zam

Yaklaşık 12.3 milyon emeklinin gözü Ocak zammında. Zam oranında enflasyon belirleyici olacak. Ancak tahminler ipuçlarını veriyor. Ocak'ta 2019'un ikinci 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon oranında zam alacak SSK ve Bağ- Kur emeklilerinin artışı, Merkez Bankası'nın beklenti anketindeki tahmine göre yüzde 8.52 olacak.

NASIL DEĞİŞECEK?

Ocak'ta ayrıca ek ödeme tutarları da yükselecek. Maaşın yüzde 4'ü-5'i oranında olan ek ödeme, yeni aylıktan hesaplanacağı için artacak. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin ek ödeme dahil gelirinde 101 ile 501 lira arasında artış olacak. Ek ödeme dahil en düşük aylık bin 181 liradan bin 282 liraya çıkacak. En yüksek aylık da ek ödeme dahil 5 bin 887 liradan 6 bin 388 liraya ulaşacak.

(Takvim)