Emekliye 2.312 TL ek kazanç

Hükümet, 30 Nisan 2018’de emeklilere, dul ve yetimlerine, her yıl iki dini bayram öncesi 1000’er lira ikramiye verilmesini kararlaştırmıştı. Bu yıl Ramazan Bayramı 4-6 Haziran tarihlerinde. 3 Haziran arife günü. 1 ve 2 Haziran da hafta sonuna denk geliyor. Bu nedenle emeklilere 1000 liralık bayram ikramiyesinin mayıs sonuna kadar ödenmesi bekleniyor.

YENİ BAŞVURAN DA ALABİLECEK

Emeklilerin hesabına 1000 lira tutarındaki ödemelerin, SSK, Bağ-Kur ve memur dahil 12.5 milyon emekliye farklı günlerde yatması bekleniyor. Büyük ihtimalle bu ödemeler 27-31 Mayıs arasında hesaba geçecek. Geçen yıl 7 ve 8 Haziran olmak üzere 2 günde ödeme yapılmıştı. Ödemelerin yatırıldığı tarihe kadar emekli aylığı bağlananlar da bu yılın ilk ikramiyesinden yararlanabilecek. Emekliye bayramdan önce sadece ikramiye değil maaş da ödenecek. Memur emeklisi maaşını 1-5 Haziran’da alıyor. Ancak SSK ve Bağ-Kur emeklisi maaşını, emeklilik kartındaki numarasına göre 17-28 Mayıs arasında çekecek. Dolayısıyla SSK ve Bağ-Kur emeklisi bayrama maaşlarını çekmiş olarak girecek. Memur emeklisine de 31 Mayıs’a kadar ödeme yapılması bekleniyor. Ağustos da emekliler için yine ikramiye ayı olacak.

İKİNCİ İKRAMİYE AĞUSTOSTA

Kurban Bayramı 11-14 Ağustos’ta kutlanacak. Arife günü de 10 Ağustos cumartesi gününe denk geliyor. İkramiyenin de bu tarihten önce, 5-9 Ağustos’ta ödenmesi bekleniyor. Yine bu tarihe kadar emekli olanlar da 1000 liralık ikramiyeden yararlanabilecek. İlk ikramiyeden sonra emekli aylığı bağlananlar, 2019’u 1000 lira ikramiyeyle kapatacak. İkramiye ödemelerinin yapılacağı kesin tarih Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından duyurulacak.

EN AZ YÜZDE 6 ZAM

Enflasyon raporuna göre, temmuz zammının SSK ve Bağ-Kur’lularda yüzde 6, memur emeklilerinde enflasyon farkıyla yüzde 7 olacağı tahmin ediliyor. Eğer bu artış gerçekleşirse, en düşük memur emeklisi aylığı 166,57 lira artışla 2 bin 546 lira 16 kuruşu bulacak. Taban aylık; esnaf emeklilerinde 95,72 lira artışla 1.691 lira, Bağ-Kur tarım emeklilerinde 71,38 lira artışla 1.260 lira 97 kuruşa ulaşacak. SSK'lılarda ise en düşük maaş, 2000'den önce emekli olanlarda 109,09 lira artışla 1.927 lira 27 kuruşa, 2000'den sonra emekli olanlarda 67,52 lira artışla 1.193 liraya yükselecek. Emeklilerin zam oranının belli olması için nisan, mayıs ve haziran enflasyon verileri gerekiyor.

(Güneş)