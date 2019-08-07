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Emeklinin gelirini artıracak yeni düzenleme

Emeklinin gelirini artıracak yeni düzenleme

Emekli maaşları arasındaki makası azaltacak, 'eşit zam' formülü gündemde. Tasarı hayata geçerse, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaş zammı, toplu sözleşme görüşmelerinde belirlenecek.

Emekli maaşları arasındaki makası azaltmak, gelir düzeyini artırmak için son yıllarda pek çok ekstra düzenleme yapan hükümet, emeklilerin yüzünü güldürdü.

2000 öncesi intibak, seyyanen artışlar ve promosyon, bu düzenlemelerden bazıları. Emeklilerin gelirini artıracak yeni düzenlemeler de gündeme geliyor.

SSK ve Bağ-Kur emeklileri, özellikle 'eşit zam' formülünün hayata geçirilmesini bekliyor. Halen memur emeklilerinin zamları memurlarla birlikte toplu sözleşmede belirleniyor.

9 milyon SSK ve Bağ-Kur emeklisi ise her yılın ocak ve temmuz aylarında bir önceki 6 aylık dönemde gerçekleşen enflasyon oranı kadar zam alıyor. SSK ve Bağ-Kur emeklileri, “Madem aynı çatı altındayız, ayrı zamlar olmamalı. Tüm emekliler için toplu sözleşme yapılmalı” çağrısı yapıyor.

Emekliler, toplu sözleşmeyle zamların belirlenmesinin, maaşlarda iyileştirme yolunu da açacağının altını çiziyor.

ARTIŞ ORANI BİLİNECEK 

Toplu sözleşmenin hayata geçirilmesi halinde, emekliler arasında farklı zam sistemleri son bulacak. Memur, SSK ve Bağ-Kur emeklisinin zammı birlikte belirlenecek. Düşük maaşlı olanlara iyileştirme de daha kolay olacak. Ayrıca zam oranı önceden bilinecek, enflasyona bağlı olmayacak. Enflasyon oranını geçerse fark ödenecek.

(GÜNEŞ)

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