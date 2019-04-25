Emeklilik yaşı hesaplama nasıl yapılır? Emeklilik şartları neler?

Emeklilik yaşı ve şartları araştırılan konuların başında yer alıyor. Emeklilik yaşı, emeklilik şartları arasında en önemli olanıdır. Belirlenen yaşı doldurmayan kişiler emeklilik hakkı kazanamazlar ve yaşı beklemek zorunda kalırlar. Emeklilik yaşı sigorta gününü başlangıç tarihine göre değişebilmektedir. Bunun yanı sıra askerlik de belirli bir ücretin ödenmesi ile emeklilik yaşından düşülebilmektedir. Emeklilik yaşının nasıl hesaplanacağı haberimizde…

2019 EMEKLİ OLMA ŞARTLARI NELERDİR?

Emeklilik tablosu, sosyal güvenlik kurumlarına göre değişiklik göstermekte olup uyulması gereken bazı şartlar bulunmaktadır. Emekli olabilmek için ülkemizde uyulması gereken şartlar ise; yaş, sigortalılık süresi ve prim günüdür. Bu üç şart genel olarak;

İlk sigorta girişi yapılan tarihe,

Sigortalının kadın ya da erkek olmasına,

Sigorta kolunun hangisi olduğuna göre değişiklik göstermektedir.

İlk sigorta giriş tarihi, sigortalılık süresini etkilediği için oldukça büyük önem taşımaktadır. Sigortalı olunması gereken süre kadın ve erkeklere göre değişiklik göstermektedir. Yaş kriteri de bağlı olunan kuruma ve sigortalının kadın ya da erkek olmasına göre değişiklik göstermektedir. Genel olarak kadınlar, erkeklere nazaran daha erken yaşta emekli olma hakkı kazanmaktadır.

E-DEVLET SİSTEMİ ÜZERİNDEN HİZMET DÖKÜMÜ SORGULAMA

Sigorta hizmet dökümünüzü sorgulamak, ilk sigorta başlangıç tarihinizi öğrenmek için hizmet dökümünüzü sorgulayabilirsiniz. Bu işlem E-Devlet sistemi üzerinden online olarak yapılabilmektedir. Bu işlem için girmeniz gereken adresler şu şekildedir;

SSK (4A) hizmet dökümü sorgulama için https://www.turkiye.gov.tr/4a-hizmet-dokumu adresine giriş yapabilirsiniz. Kimlik doğrulama işlemini yaptıktan sonra sorgulama sonucunu detaylı olarak inceleyebilirsiniz.

BAĞ-KUR (4B) hizmet dökümü sorgulama için https://www.turkiye.gov.tr/4b-hizmet-bilgisi adresine giriş yapabilirsiniz. Kimlik doğrulama işlemi yapıldıktan sonra sorgulama işlemi sonuçlarını görüntüleyebilirsiniz.

SSK'DAN EMEKLİ OLABİLMEK İÇİN KAÇ GÜN GEREKLİ

İlk sigorta başlangıç tarihi 8.9.1976’dan önce olanlar 5000 gün ve 25 yıllık sigorta süresinden sonra emekli olabilmektedir.

İlk sigorta başlangıcı 9.9.1976 ile 23.5.1979 arasında olanlar 5000 gün, 44 yaş ve 25 yıllık sigorta süresinden sonra emekli olabilmektedir.

İlk sigorta başlangıcı 24.5.1979 ile 23.11.1980 arasında olanlar 5000 gün, 45 yaş ve 25 yıllık sigorta süresinden sonra emekli olabilmektedir.

İlk sigorta başlangıcı 24.11.1980 ile 23.5.1982 arasında olanlar 5075 gün, 46 yaş ve 25 yıllık sigorta süresinden sonra emekli olabilmektedir.

İlk sigorta başlangıcı 24.5.1982 ile 23.11.1983 arasında olanlar 5150 gün, 47 yaş ve 25 yıllık sigorta süresinden sonra emekli olabilmektedir.

İlk sigorta başlangıcı 24.11.1983 ile 23.5.1985 arasında olanlar 5225 gün, 48 yaş ve 25 yıllık sigorta süresinden sonra emekli olabilmektedir.



İlk sigorta başlangıcı 24.5.1985 ile 23.11.1986 arasında olanlar 5300 gün, 49 yaş ve 25 yıllık sigorta süresinden sonra emekli olabilmektedir.

İlk sigorta başlangıcı 24.11.1986 ile 23.5.1988 arasında olanlar 5375 gün, 50 yaş ve 25 yıllık sigorta süresinden sonra emekli olabilmektedir.

İlk sigorta başlangıcı 24.5.1988 ile 23.11.1989 arasında olanlar 5450 gün, 51 yaş ve 25 yıllık sigorta süresinden sonra emekli olabilmektedir.

İlk sigorta başlangıcı 24.11.1989 ile 23.5.1991 arasında olanlar 5525 gün, 52 yaş ve 25 yıllık sigorta süresinden sonra emekli olabilmektedir.

İlk sigorta başlangıcı 24.5.1991 ile 23.11.1992 arasında olanlar 5600 gün, 53 yaş ve 25 yıllık sigorta süresinden sonra emekli olabilmektedir.

İlk sigorta başlangıcı 24.11.1992 ile 23.5.1994 arasında olanlar 5675 gün, 54 yaş ve 25 yıllık sigorta süresinden sonra emekli olabilmektedir.

İlk sigorta başlangıcı 24.5.1994 ile 23.11.1995 arasında olanlar 5750 gün, 55 yaş ve 25 yıllık sigorta süresinden sonra emekli olabilmektedir.

İlk sigorta başlangıcı 24.11.1995 ile 23.5.1997 arasında olanlar 5825 gün, 56 yaş ve 25 yıllık sigorta süresinden sonra emekli olabilmektedir.

İlk sigorta başlangıcı 24.5.1997 ile 23.11.1998 arasında olanlar 5900 gün, 57 yaş ve 25 yıllık sigorta süresinden sonra emekli olabilmektedir.

İlk sigorta başlangıcı 24.11.1998 ile 8.9.1999 arasında olanlar 5975 gün, 58 yaş ve 25 yıllık sigorta süresinden sonra emekli olabilmektedir.

İlk sigorta başlangıcı 9.9.1999 ile 30.4.2008 arasında olanlar 7000 gün, 60 yaş ve 25 yıllık sigorta süresinden sonra emekli olabilmektedir.

İlk sigorta başlangıcı 1.5.2008 tarihinden sonra olanlar 7200 gün, 60 yaş ve 25 yıllık sigorta süresinden sonra emekli olabilmektedir. Ayrıca bu tarihten itibaren emeklilik yaşı kademeli olarak artmaktadır. 7200 günü 2037 yılının sonuna kadar tamamlayanlar 61, 2039 sonuna kadar tamamlayanlar 62, 2041 sonuna kadar tamamlayanlar 63, 2043 sonuna kadar tamamlayanlar 64 ve 2044 sonuna kadar tamamlayanlar ise 65 yaşında emekli olabilmektedir.

8.9.1999 tarihinden önce sigorta girişi olanlar için 3600 gün ve 15 yıllık sigorta süresinin tamamlanmasının ardından emeklilik hakkı kazanabilmektedir. Bu tarihle 30.4.2008 arasında girişi olan kişiler ise 4500 gün ve 60 yaşın yanında 25 yıllık sigorta süresinin tamamlanmasıyla yaş haddinden emekli olabilmektedir. 1.5.2008 tarihinden sonra girişi olanların yaş haddinden emekli olabilmesi için 5400 gün ve 63 yaşı tamamlaması gerekmektedir.

BAĞKUR VE EMEKLİ SANDIĞI'NDAN EMEKLİ OLABİLMEK İÇİN KAÇ GÜN GEREKLİ

BAĞKUR’dan emekli olacaklar içinde benzer şekilde yapılmaktadır. 8.9.1999 tarihinden önce girişi olanlar için 25 yılı tamamlamaya kalan süreye göre hesaplanmaktadır. 8.9.1999 ile 30.4.2008 arasında girişi olanlar 9000 gün ve 60 yaşla emekli olmaktadır. 1.5.2008’den sonraki sürede girişi olanlar içinde aynı şartlar geçerli olup yaş kademeli olarak yükselmektedir.

Memurların emeklilik şartları da bulunmaktadır. BAĞKUR’da olan şartlara benzemekte ve 25 yıl ile 9000 gün şartı aranmaktadır. Fakat 1.5.2008’den sonrası için emeklilik yaşı burada da kademeli olarak artmaktadır.

Söz konusu şartlar erkekler için geçerlidir. Kadınlarda hesap yapılırken yine aynı süreler dikkate alınmakta fakat emeklilik yaşı daha erken olmaktadır.

TELEFON ARACILIĞIYLA EMEKLİLİK ŞARTLARI SORGULAMA

Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’na bağlı olarak hizmet veren Alo 170’i arayarak, telefon aracılığıyla emeklilik şartlarını sorgulamak mümkündür. Alo 170 SGK ile ilgili tüm sorularınıza yanıt bulabileceğiniz bir numara olarak hizmet vermektedir. Alo 170’i aradığınız sırada yanınızda nüfus cüzdanınız bulunmanız faydalı olacak ve işlemlerin daha hızlı gerçekleşmesini sağlayacaktır. Alo 170’i arayarak; SSK (4A), BAĞ-KUR (4B) ya da Emekli Sandığı (4C) emeklilik şartları sorgulamanızı yapabilirsiniz.

Telefon aracılığıyla yapılabilen sorgulamaların yanı sıra Alo 170’in resmî web sitesi üzerinden online olarak sorgulama yapmanız da mümkündür. www.alo170.gov.tr adresine giriş yaparak, ‘Canlı Destek’ bölümüne tıklayabilirsiniz. Bu bölümden online olarak danışmanlarla yazışabilir, emeklilik şartları sorgulamanızı yapabilirsiniz. Bu hizmet online olarak 7/24 verilmekte olup dilediğiniz zaman danışmanlarla birebir görüşme şansı sunmaktadır.