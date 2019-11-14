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  3. Emeklileri sevindiren haber! Maaşlara zam yolda

Emeklileri sevindiren haber! Maaşlara zam yolda

Emeklileri sevindiren haber! Maaşlara zam yolda

Milyonlarca SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin gözü Ocak zammında. 4 aylık enflasyona göre, emeklililerin maaşları da ek ödemeleri de artacak. Peki, ocak zammıyla birlikte emeklilerin maaşları ne kadar artacak, en düşük maaş ne kadar olacak? İşte emeklilerin merakla beklediği ocak zammının detayları...

Emeklilerin ocak zammı için geri sayım başladı. Zam oranını enflasyon göstereceği için artış henüz bilinmiyor. Ancak şu ana kadar gerçekleşen enflasyon ve tahminler ipuçlarını veriyor. Ocakta 2019’un ikinci 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon oranında zam alacak SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zammı, Temmuz-Ekim enflasyonuna göre yüzde 5.31 olacak. Bu oran, Kasım ve Aralık enflasyonuna göre artabilecek. Enflasyon tahminlerine göre, yüzde 6.65 ya da 7.3 olabilecek. Ocakta ayrıca ek ödeme tutarları da yükselecek. Maaşın yüzde 4’ü-5’i oranında olan ek ödeme, yeni aylıktan hesaplanacağı için artacak. Yüzde 5.31 artışa göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin ek ödeme dahil gelirinde 62,76 ile 312,61 lira arasında artış yaşanacak. En düşük aylık 1.244 lira 62 kuruşa çıkacak. 
 
Maaşlar yüzde 5.31'e çıkan 4 aylık enflasyona göre şekillendi. Ocakta en düşük maaş 2000’den önce emekli olan SSK’lılarda 2 bin 88, esnafta 1.764 liraya çıkacak. 
 
(Güneş)

 


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