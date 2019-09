Emeklilere 3600 ek gösterge ve intibak yasası müjdesi

Türkiye genelindeki yaklaşık 12.5 milyon emeklinin gelirini artıracak, mevcut şartları iyileştirecek yeni düzenlemeler gündeme gelmeye devam ediyor. Uzun süredir gündemde olan ve talepte bulunan birçok konu, 1 Ekim’de açılacak olan Meclis’e sunulacak. Bu nedenle emekliler gözünü Meclis’e çevirdi ve kendileri adına olumlu kararların çıkmasını umutla bekliyor.



3600 EK GÖSTERGE



Güneş'in haberine göre, Meclis’e gelecek ilk tasarılardan biri uzun süredir gündemde olan 3600 ek gösterge düzenlemesi. Öğretmen, polis, hemşire ve din görevlileriyle bu görevlerden emekli olmuş kişileri kapsaması beklenen 3600 ek gösterge düzenlemesi, çözüme kavuşturulması beklenen ilk tasarı. Eğer tasarı Meclis’te kabul edilirse, ek göstergenin yenilenmesiyle hem maaşlar hem de emekli ikramiyesi artacak.



İNTİBAK BEKLENTİSİ



2000 yılı ve sonrasında emekli olanlar, intibak için yasa beklentisi içinde. Yaklaşık 5 milyon emekliyi ilgilendiren intibak için Anayasa Mahkemesi, Meclis’i adres göstermişti. Eğer intibak yasası çıkarsa, 2000 yılı ve sonrasında emekli olanların maaşları yeniden ele alınacak ve düzeltme yapılacak.



EK ÖDEME ORANI ARTSIN



Tüm emeklilere her ay maaşlarıyla birlikte verilen ek ödemenin oranının artırılması da gündemde. Emekliler, vergi iadesinin yerini alan, halen maaşlarının yüzde 4’ü, yüzde 5’i kadar olan ek ödemenin günümüzde düşük kaldığını ifade ederek oranın en az yüzde 8’e çıkarılması beklentisini dile getiriyor.



İKRAMİYE ZAMMI YAPILSIN



Geçen yıl çıkarılan yasayla her yıl Ramazan ve Kurban Bayramı dönemleri öncesinde 1.000 lira ikramiye hakkı elde eden emekliler, tutarın artırılmasını istiyor. Emekliler, ikramiyede her yıl artış olmasını, bunun için bir düzenleme yapılmasını talep ediyor. Artış oranı için enflasyon endeksli artışın üzerinde duruluyor.