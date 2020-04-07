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Emeklilerin bayram ikramiyeleri ödemeleri bugün

Emeklilerin bayram ikramiyeleri ödemeleri bugün

Emeklilerin bayram ikramiyelerinin ödenmesine bugün başlanıyor.

Normalde gelecek ay Ramazan Bayramı’nın öncesinde yapılması gereken ödemeler, yaklaşık 6 hafta öne çekildi. SSK emeklilerinin ikramiyeleri 7-10 Nisan tarihlerinde, BAĞ-KUR ve Emekli Sandığı emeklilerinin ikramiyeleri de 11 Nisan’da ödenecek. SSK emeklilerinin ikramiyeleri emekli aylığı ödeme tarihine göre yapılacak. Buna göre, aylık ödeme tarihi 17, 18, 19 olanlar 7 Nisan’da, 20, 21, 22 olanlar 8 Nisan’da, 23, 24 olanlar 9 Nisan’da, 25, 26 olanlar da 10 Nisan’da ikramiyelerini alacak. Emekli aylığını PTT’den veya kamu bankalarından alan 65 yaş üstü vatandaşların ikramiyeleri ise evlerine teslim edilecek.


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