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  3. Emeklilerin bayram ikramiyeleri 27-31 Mayıs'ta yatacak!

Emeklilerin bayram ikramiyeleri 27-31 Mayıs'ta yatacak!

Emeklilerin bayram ikramiyeleri 27-31 Mayıs'ta yatacak!

Yaklaşık 12.5 milyon emekliye bayram ikramiyesi 27-31 Mayıs arasında ödenecek. Söz konusu tarihe kadar emekli olacaklar da bu ikramiyeden yararlanacak.

Bu yıl yaklaşık 12.5 milyon kişi bin lira bayram ikramiyesi alacak. İkramiyelerin 27-31 Mayıs tarihleri arasında bayramdan önce hesaplarda olacağı belirtiliyor. Emekli ve hak sahiplerine yaklaşık 12 milyar liranın üzerinde ikramiye ödenecek. Söz konusu ödemelerin yatırıldığı tarihe kadar emekli aylığı bağlananlar da bu yılın ilk ikramiyesinden yararlanabilecek. 

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