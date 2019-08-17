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  3. Emeklilere müjde! Faizsiz 6 bin 62 lira

Emeklilere müjde! Faizsiz 6 bin 62 lira

Emeklilere müjde! Faizsiz 6 bin 62 lira

SGK, emekli maaşının bağlanmasını bekleyenlere, 6 bin 62 lira avans veriyor. Talepler hayata geçerse bu destek, tüm emeklilere verilebilecek. Geri ödeme de taksitle ve faizsiz olacak.

Emekli maaşının bağlanmasını bekleyenlere Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) avans imkanı sunuyor. Emeklilik başvurusunu yapan ve aylığı 90 gün içinde bağlanamayanlar, yazılı olarak kuruma başvurarak avans kullanabiliyor. SGK, bu kişilere, net asgari ücretin 3 katına kadar ödeme yapıyor. 

YAYGINLAŞTIRILMASI GÜNDEMDE

Yani bu yıl başvuru yapan kişi, 6 bin 62 liraya varan avans çekebiliyor. Verilen avansın bağlanacak gelir ve aylıkların birikmiş tutarından fazla olan bölümü, daha sonra gelir ve aylıklardan 1/4 oranında kesilerek mahsup ediliyor. Bu uygulamanın tüm emekliler için yaygınlaştırılması da gündemde. 

3 KATI KADAR OLUYOR

Emekliler, bu imkan için alınacak kararı merakla bekliyor. Eğer sistem hayata geçerse; emekliler nakit sıkıntısı çektiğinde SGK’ya yazılı başvuru yaparak avans isteyebilecek. Tutar, mevcut uygulamadaki gibi asgari ücretin 3 katı kadar olabilecek. Ya da emekliye, maaşının 3 katına kadar avans verilebilecek. Bu para daha sonra emeklinin maaşından taksitle kesilecek. Avanstan faiz alınmayacak. Böylece emekliler faizsiz nakit imkanına kavuşacak. 

GÜNEŞ GAZETESİ

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