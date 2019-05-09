Emeklilere bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? O tarih belli oldu!

Bu yıl yaklaşık 12.5 milyon kişi bayram ikramiyesi alacak. Emekli ikramiyeleri 27-31 Mayıs tarihleri arasında Ramazan Bayramı'ndan önce hesaplarda olacak. Ramazan Bayramı için emekli ve hak sahiplerine yaklaşık 12 milyar liranın üzerinde ikramiye ödenecek. Maaşı 600-999 lira arasında olan 220 bin emeklinin geliri de bin liraya çıkarıldı. Böylece bin liranın altında bayram ikramiyesi alan tek bir vatandaş kalmadı. Ödemelerin yatırıldığı tarihe kadar emekli aylığı bağlananlar da bu yılın ilk ikramiyesinden yararlanacak.

EŞ DE ÇOCUK DA ALIYOR

Geçen yıl emekliler ve hak sahiplerine toplam 20.7 milyar lira bayram ikramiyesi, 4.2 milyar lira promosyon ödendi. Bu yıl da yaklaşık 12.5 milyon kişi bayram ikramiyesi alacak. Yılda 2 ikramiyeden vefat eden emeklilerin hak sahibi yakınları da yararlanabilecek. Dul ve yetimler ikramiyeden hisseleri oranında faydalanacak. Hem eş hem çocuk ikramiye alabilecek. Gelişme hızından pay alamayan yaklaşık 1.9 milyon emeklinin intibakı düzenlenirken, bu yıl bin lira altı aylıklarda iyileşme yapıldı. Yasal düzenlemeyle 600-999 lira arasında maaş alan 220 bin kişinin geliri de bin liraya tamamladı. Böylece bin liranın altında bayram ikramiyesi alan tek bir emekli kalmadı.

TAKVİM AÇIKLANACAK

Emekliler geçen yıl Ramazan Bayramı'nın ardından Kurban Bayramı'nda da ikramiye aldı. Emeklilere üçüncü kez bayram ikramiyesi ödemelerine ilişkin hazırlıklar tamamlandı ve ödemelerinin yapılacağı tarihler Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından duyurulacak. Geçen yıl 7-8 Haziran olmak üzere iki günde ödeme yapılmıştı. Ödemelerin yatırıldığı tarihe kadar emekli aylığı bağlananlar da bu yılın ilk ikramiyesinden yararlanabilecek. Ağustosta emekliler için yine ikramiye ayı olacak. Emeklilere, bu yılın ikinci bayram ikramiyesi ödenecek. Kurban Bayramı 11-14 Ağustos'ta kutlanacak. Arife günü 10 Ağustos Cumartesi gününe denk geliyor. İkramiyenin de 5-9 Ağustos'ta ödenmesi bekleniyor. Bu tarihe kadar emekli olanlar da bin liralık ikramiyeden yararlanacak. İlk ikramiyeden sonra emekli aylığı bağlananlar 2019'u bin lira ikramiye ile kapatacak.

ÇİFT MAAŞTA NE OLACAK?

Birden fazla dosyadan gelir ve aylık alanlara ise en fazla ödeneğe imkân veren tek dosya üzerinden ödeme yapılacak. Hem kocasından hem babasından veya annesinden ölüm aylığı alan kişilerin ikramiyesi, 2 dosyadan hangisinde ölüm aylığı oranı daha yüksek ise o dosya baz alınarak ödenecek. Örneğin; dul eş hem babasından hem kocasından aylık alıyorsa ve kocasından dolayı aldığı ölüm aylığının oranı yüzde 50, babasından dolayı aldığı ölüm aylığı oranı yüzde 25 ise ikramiyesi 500 lira olacak.

YILDA İKİ KEZ VERİLİYOR

Yılda 2 kez biner lira bayram ikramiyesini emekliler ve maluller tam olarak alıyor. Eğer emekli vefat etmişse, ikramiyeden hak sahibi eş ve çocukları da yararlanıyor. Bu kişiler ikramiyelerden hisseleri oranında alıyor. Vefat eden emeklinin aylığını sadece eşi alıyorsa ve hisse oranı yüzde 75 ise eşe yapılacak bayram ikramiyesi ödemesi 750 lira olarak ödeniyor. Eşin yüzde 50, 2 çocuğunun yüzde 25'er hissesi varsa, eşin ikramiyesi 500 TL, çocuklarınki ise 250'şer TL ödeme yapılıyor.

KİMLER İKRAMİYE ALABİLİYOR?

SGK'dan aylık alan SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı emeklileri, ölüm aylığı alanlar, şehit yakını ve gaziler, vazife ve harp malullüğü aylığı alan er ve erbaşlar, geçici köy korucuları, şeref aylığı alanlar, şampiyon sporcular, Kore, Kıbrıs ve İstiklal Savaşı gazileri, terörden zarar görmesi nedeniyle aylık bağlanan siviller ile bunlardan hayatını kaybedenlerin hak sahipleri bayram ikramiyesi alacak.

Kaynak: Sabah