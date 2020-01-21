Emeklilere 1250 liralık promosyon

Açıklamaya göre, banka ayrıca emekli tanıdıklarının maaşını yönlendiren müşterilere, emekli başına 125 TL olmak üzere toplamda 1250 TL nakit kazanma fırsatı sağlıyor. Bu iki kampanya sayesinde bir emekli müşteri toplamda 2500TL’ye kadar nakit kazanma fırsatı yakalayabilecek. Ayrıca bireysel internet bankacılığı kullanılarak yapılacak EFT ve havale işlemleri de ücretsiz olacak.