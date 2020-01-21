Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,9302
  • 6,5821
  • 296.473
  • 122620
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Ekonomi
    3. >
  3. Emeklilere 1250 liralık promosyon

Emeklilere 1250 liralık promosyon

Emeklilere 1250 liralık promosyon

QNB Finansbank, emekli maaşını üç yıl boyunca kendisinden alma sözü veren emeklilere 1250 TL’ye varan nakit kazanma fırsatı sunuyor.

Açıklamaya göre, banka ayrıca emekli tanıdıklarının maaşını yönlendiren müşterilere, emekli başına 125 TL olmak üzere toplamda 1250 TL nakit kazanma fırsatı sağlıyor. Bu iki kampanya sayesinde bir emekli müşteri toplamda 2500TL’ye kadar nakit kazanma fırsatı yakalayabilecek. Ayrıca bireysel internet bankacılığı kullanılarak yapılacak EFT ve havale işlemleri de ücretsiz olacak.


Uraz Kaygılaroğlu'ndan Neslihan Atagül paylaşımı
'Hiç bu kadar anlamlı olmamıştı'
Şoke eden sözler: Demet Akalın haindir!
Serenay ve Cem hakkındaki sorulara ne yanıt verdi?
Kenan Doğulu'dan Beren Saat açıklaması
<p>Mecidiyeköy´de metrobüs ile kafa kafaya çarpışarak hayatını kaybeden motosikletli sürücünün kimli

Metrobüsle Kafa Kafaya Çarpışan Motosikletli Hayatını Kaybetti

Hayranı gibi yaklaştı önce imzasını aldı, sonra canını!

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Gökbey'e 'Kartal' dokunuşu! Türkiye'de üretilmeyen parçalar yerli olarak geliştirilecek