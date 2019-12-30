Emekliler yeni yılda 'intibak' talep ediyor 

TÜED Genel Başkanı Kazım Ergün, “2000 yılı öncesi ile 2000 sonrası emeklilerin aylıkları arasında ortalama 300 lira fark söz konusu. 2000 öncesinde emekli olanlar için yapılan intibakın, yeni yılda 2000’den sonra emekli olanlara da uygulanmasını istiyoruz” dedi. Ergün, “Bu talebimiz yerine getirilmeli ve bundan sonra bağlanacak aylıklara da aynı kriterler uygulanmalıdır. Bu şekilde, gelecekte emekli olacakların hakları da korunmuş olacaktır” diye konuştu.