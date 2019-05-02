Emekliler ne kadar aile yardımı alacak?

Memurlar ve emekliler için önemli kararlar yolda. Bu yılın ilk Kamu Personel Danışma Kurulu (KPDK) toplantısından çıkacak sonuçlar merak edilirken, özellikle ağustosta yapılacak toplu sözleşme görüşmeleri için beklenti büyük. Görüşmelerde hem memurlar hem de emekliler için pek çok talep masaya yatırılacak. Sadece karara bağlanacak 2 yıllık zam oranları değil, ek gelir yaratacak taleplerin sonuçları da merak ediliyor.

AİLE YARDIMI GÜNDEMDE

Emekliler geçen yıl bayram ikramiyesi imkanına kavuşurken, memurlar da bu konuda beklenti içerisinde. Ayrıca memurlara verilen aile yardımının emeklilere verilmesi için hem memur sendikaları hem de Türkiye Emekliler Derneği çalışma yapıyor. Halen, memurlara çalışmayan eş için aylık 278, 0-6 yaş çocuk için 65, 6 yaş üstü çocuk için 32 lira veriliyor. Eğer talepler hayata geçerse, eşi çalışmayan, 6 yaş üstü 2 çocuğu olan bir emekli, aylık 344 lira (12 aylık 4 bin 127 lira) aile yardımı alabilecek.

MAAŞIN İKİ KATI TUTARINDA

Ayrıca Memur-Sen, kamu görevlilerine Ramazan ve Kurban bayramları öncesi en yüksek devlet memuru aylığının 2 katı tutarında bayram ikramiyesi ödenmesini talep ediyor. Bu talep kabul edilirse, memurlar 1.240 lira 67 kuruş ikramiye hakkı elde edecek. Yılda 2 bin 481 lira 34 kuruş ek gelir imkanı olacak.

ÇİFTE ZAM

Memurlar ve emekliler için önemli kararlar yolda. Bu yılın ilk Kamu Personel Danışma Kurulu (KPDK) toplantısından çıkacak sonuçlar merak edilirken, özellikle ağustosta yapılacak toplu sözleşme görüşmeleri için beklenti büyük. Görüşmelerde hem memurlar hem de emekliler için pek çok talep masaya yatırılacak. Sadece karara bağlanacak 2 yıllık zam oranları değil, ek gelir yaratacak taleplerin sonuçları da merak ediliyor.

AİLE YARDIMI GÜNDEMDE

Emekliler geçen yıl bayram ikramiyesi imkanına kavuşurken, memurlar da bu konuda beklenti içerisinde. Ayrıca memurlara verilen aile yardımının emeklilere verilmesi için hem memur sendikaları hem de Türkiye Emekliler Derneği çalışma yapıyor. Halen, memurlara çalışmayan eş için aylık 278, 0-6 yaş çocuk için 65, 6 yaş üstü çocuk için 32 lira veriliyor. Eğer talepler hayata geçerse, eşi çalışmayan, 6 yaş üstü 2 çocuğu olan bir emekli, aylık 344 lira (12 aylık 4 bin 127 lira) aile yardımı alabilecek.

MAAŞIN İKİ KATI TUTARINDA

Ayrıca Memur-Sen, kamu görevlilerine Ramazan ve Kurban bayramları öncesi en yüksek devlet memuru aylığının 2 katı tutarında bayram ikramiyesi ödenmesini talep ediyor. Bu talep kabul edilirse, memurlar 1.240 lira 67 kuruş ikramiye hakkı elde edecek. Yılda 2 bin 481 lira 34 kuruş ek gelir imkanı olacak.

4-B'LİLERE KADRO TALEBİ

MEMUR-SEN'in KPDK'da ve toplu sözleşmede gündeme getireceği taleplerden bazıları şöyle:

- Emeklinin ikramiye hesabında enflasyon oranı dikkate alınsın

- Memur emeklilerine de aile yardımı yapılsın

- Memurlara da bayram ikramiyesi ödensin.

- 4/B statüsünde çalışan sağlık çalışanlarına verilen kadro hakkı, diğer kamu kurumlarında çalışan sözleşmeli personele de verilsin.

- Uzun süredir gündemde olan ve hakkında vaatler verilen ek gösterge tüm çalışanlar için çıkarılsın.

- KİT kurumlarının lojmanlarında kira bedelinden KDV kaldırılsın.

- Özel Hizmet Tazminatı Yansıtma Oranı'nda artış yapılıp emekli maaş ve ikramiyesi tutarlarında artış sağlansın.

- Kamu görevlileri öğrenim durumları itibarıyla çıkabilecekleri derece ve kademeye kadar yükselebilsin.

(gunes.com)