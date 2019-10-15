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  3. Emekliler intibak ile ne kadar zam alacak? Maaşlar 355 TL artabilir

Emekliler intibak ile ne kadar zam alacak? Maaşlar 355 TL artabilir

Emekliler intibak ile ne kadar zam alacak" Maaşlar 355 TL artabilir

2000 yılından sonra emekli olanlara intibak uzun süredir gündemde. Milyonlarca emekli heyecanla intibak için bekliyor. SSK emeklileri ve Bağ-Kur emeklileri 355 liraya varan zam için gözünü Meclis'e çevirdi.

Hem SSK ve Bağ-Kur hem de memur emeklileri intibak bekliyor. 2000 yılı ve sonrasında emekli olan SSK ve Bağ-Kur’lular, intibakla 355 liraya varan zam yolunun açılmasını isterken; memur emeklileri de maaşlardaki kurum kaynaklı farkın giderilmesini talep ediyor.
 
SSK’LILARIN GÖZÜ MECLİS’TE
 
2000 yılından sonra emekli olanlara intibak uzun süredir gündemde. Anayasa Mahkemesi, intibak için adresi Meclis olarak göstermişti. Eğer intibak yasası çıkarsa, Türkiye Emekliler Derneği’nin verdiği rakamlara göre yaklaşık 5 milyon emeklinin maaşı değişecek. Bu durumda önceki intibakta olduğu gibi maaşlarda 50 ile 355 lira arasında artış bekleniyor.
 
FARK KAPANACAK
 
Memur emeklilerinin intibak talebi, Memur-Sen tarafından hükümete iletilmişti. Konu toplu sözleşmede çözüme kavuşturulmadı. Bu nedenle memur emeklilerinin gözü önümüzdeki dönemde yapılacak Kamu Personeli Danışma Kurulu (KPDK) toplantısında. Eğer bu talep hayata geçerse, kamudan aynı unvanlı kadro ya da görevden emekli olanlar arasındaki maaş farkı kapanacak. Maaşı düşük kalanlar, her ay ilave ödeme alacak.
 
(Güneş)
 

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