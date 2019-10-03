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Emekli maaşlarına seyyanen zam müjdesi

Emekli maaşlarına seyyanen zam müjdesi

Yaklaşık 9 milyon SSK ve Bağ-Kur emeklisinin zam oranında enflasyon belirleyici olurken TÜED’den emekliler için yeni zam sistemi önerisi geldi.

Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) hesaplamada yeni bir sistem önerdi. TÜED Başkanı Kazım Ergün, enflasyona endeksli zam sisteminin bırakılıp seyyanen artış yöntemine geçilmesini istedi.

Mevcut sistemde, SSK ve Bağ-Kur emeklileri her yıl ocak ve temmuzda bir önceki 6 aylık enflasyon (TÜFE) oranında zam alıyor. Emekliler için uygulanmakta olan TÜFE’ye endeksli bu sistemin beklentileri karşılamadığını söyleyen Ergün, şöyle konuştu:

“Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından belirlenmiş 418 madde ve 895 çeşidi kapsayan enflasyon sepeti hesaplamaları, emeklinin yaşamakta olduğu ekonomik gerçekliklerin çok uzağındadır, emekli ailesinin harcama kalıplarına uymamaktadır. Emekli, yaşı gereği değişen ihtiyaçlarını esas alan harcama kalıplarıyla oluşturulmuş, yeni bir sisteme ihtiyaç duymaktadır. Emekli aylıklarındaki 6’şar aylık artışların, gelir adaletini gözetecek şekilde seyyanen yapılmasını istiyoruz.” 
 
(Güneş)
 

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