Emekli zammı yarın hesaplarda

12.5 milyon emekli, dul ve yetim ile 3 milyona yakın memurun alacağı zam 3 Temmuz’da enflasyonla birlikte belli olmuştu. Yüzde 5.01 ZAM Buna göre; SSK ve Bağkur emeklisine bu aydan itibaren yüzde 5.01 zam yansıtılacak. Zamlı maaşlar yarından itibaren emeklilik kartındaki tahsis numarasının son rakamına göre hesaplara yatmaya başlayacak. Ödemeler 28 Temmuz’a kadar sürecek.

EMEKLİ MAAŞLARI KİME NE ZAMAN YATIYOR?

Emekli maaşları SGK tarafından verilen tahsis numarasına göre yatıyor. Tahsis numarasının son rakamına göre bu gün belirleniyor.

SSK EMEKLİSİ İÇİN

Tahsis numarasının son rakamı -9 olanlara her ayın 17’sinde -7 olanlara her ayın 18’inde -5 olanlara her ayın 19’unda -3 olanlara her ayın 20’sinde -1 olanlara her ayın 21’inde -8 olanlara her ayın 22’sinde -6 olanlara her ayın 23’ünde -4 olanlara her ayın 24’ünde -2 olanlara her ayın 25’inde -0 olanlara her ayın 26’sında...

BAĞKUR EMEKLİSİ İÇİN

Tahsis numarasının son rakamı -9, 7 ve 5 olanlara her ayın 25’inde -3 ve 1 olanlara her ayın 26’sında -8, 6 ve 4 olanlara her ayın 27’sinde -2 ve 0 olanlara her ayın 28’inde

(Güneş)