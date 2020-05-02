Emekli ve memur maaşı zammı Temmuz ayında ne kadar olacak? 2020 emekli maaşı zam oranı belli oldu mu?

2020 emekli maaşı zam oranı belli oldu mu? sorusunun yanıtı vatandaşlar tarafından sıklıkla araştırılan konular arasında yerini alıyor. Emekli ve memur maaşı zammı merak ediliyor. SSK ve Bağ-Kur emeklileri, bu yılın 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon oranında zam beklentisi içerisindeler. Memurlar ve memur emeklilerine ise yüzde 4 zam ve ilk 6 aylık enflasyon yüzde 4'ü aşarsa fark yansıtılacak. 2020 emekli maaşı zam oranı detayları haberimizde…

2020 EMEKLİ MAAŞI ZAM ORANI BELLİ OLDU MU?

SSK ve Bağ-Kur emeklileri, bu yılın 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon oranında zam alacaklar. Memurlar ve memur emeklilerine ise yüzde 4 zam ve ilk 6 aylık enflasyon yüzde 4'ü aşarsa fark yansıtılacak.

EMEKLİ VE MEMUR MAAŞI ZAMMI TEMMUZ AYINDA NE KADAR OLACAK?

Ekonomistlerle beklenti anketi yapıldı. Yapılan beklenti anketinde, enflasyon tahmini Nisan ayı için yüzde 0.93, Mayıs ayı için yüzde 0.70, Haziran ayı için yüzde 0.43 olarak gerçekleşti. Bu tahmine göre; ilk 6 aylık enflasyon yüzde 4.4 olacak.

SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 4.4 zam alırken, memurların ve memur emeklilerinin artışı ise yüzde 0.4 enflasyon farkıyla yüzde 4.4'e yükselecek.

Memurlar ve emekliler maaşlarındaki kesin zam oranını ise 3 Temmuz'da öğrenecek. Aynı ay içerisinde zamlar hesaba yatırılacak.