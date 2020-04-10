Emekli tahsis numarası nedir, nasıl öğrenilir? SGK emekli tahsis numarası sorgulama ekranı!

Emekli tahsis numarası hakkında araştırmalar güncel olarak gerçekleştiriliyor. Emekli tahsis numarası nasıl öğrenilir? sorusunun yanıtı tüm vatandaşlar tarafından merak ediliyor. SGK tahsis numarası, Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından emekli maaşı bağlanan kişileri tanımlamak amacıyla kullanılıyor. Emekli tahsis numarası olarak bilinen bu numara aracılığıyla maaş sorgulama işlemleri gerçekleştirilebiliyor.

EMEKLİ TAHSİS NUMARASI NEDİR, NASIL ÖĞRENİLİR?



Tahsis numarası; SGK tarafından emekli maaşı bağlanan kişileri tek bir numara aracılığıyla takip edebilmek adına belirlenmiş bir numaradır. Bakan Selçuk; “Buna göre ikramiyeler 4a (SSK) kapsamında olanlara tahsis numarasının son rakamına göre yani 17, 18, 19 olanlar için 7 Nisan; 20, 21, 22 olanlar için 8 Nisan; 23, 24 olanlar için 9 Nisan; 25, 26 olanlar için 10 Nisan’da; 4b (Bağ-Kur) ve (Emekli Sandığı) kapsamında olanlara ise 11 Nisan’da ödenecek.” dedi

Emekli tahsis numarası öğrenildikten sonra son rakamına bakarak bayram ikramiyesinin hangi gün alınacağı belirlenebilir.

SGK EMEKLİ TAHSİS NUMARASI SORGULAMA EKRANI!



Tahsis numarası e-devlet üzerinden öğrenilebilir. E-devlet ile tahsis numarası öğrenebilmek için sisteme girdikten sonra Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK)’nun hizmetleri arasında evrak takibi sorgulaması ile SGK tahsis numarası görülebilir.

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