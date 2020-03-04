Emekli promosyon nasıl alınır? Emekli maaşı promosyon sorgulama ekranı

Milyonlarca emekli, bugün emekli maaşı promosyon sorgulama işlemini yapmak istiyor. Günlerdir beklenen promosyon haberi geldi. Sosyal Güvenlik Kurumu ile Ziraat Bankası milyonlarca emekliyi ilgilendiren banka promosyonu için protokolü imzaladı. SGK Başkan Vekili Yılmaz, "Emekli aylığı 1500 liraya kadar olan emeklilerimize 500 lira promosyon ödenmesi kararlaştırıldı.” dedi. Emekliler bu promosyonu nasıl ve ne zaman alacaklarını araştırmaya başladı.

EMEKLİ PROMOSYON NASIL ALINIR?

Bankalar, 1 Mart 2017’de ödemeye başladığı promosyonu bugünden itibaren güncelleyecek. 3 yıl önce maaşı 1.000 liranın altında olanlara 300 lira, 1.000-2.000 lira arası olanlara 375 lira, 2.000 lira üzerinde olanlara ise 450 lira promosyon ödenmişti. 3 yıllık sözleşmenin süresi dün doldu. 1 Mart 2017’de ilk promosyonunu alan emekliler, artık ikinci promosyona hak kazandı. Promosyon ödemeleri, emekli maaşı ödemelerinin yapılmasının ardından hesaplara yatırılacak.

EMEKLİ MAAŞI PROMOSYON SORGULAMA

Emekli maaşı promosyon sorgulama işlemini emekli maaşınızı aldığınız bankanın internet sitesinden yapabilirsiniz. Bunun için T.C. kimlik numarası ve doğrulama kodunun girilmesi yeterli olabiliyor.

ZİRAAT BANKASI EMEKLİ MAAŞI SORGULAMA



Emekli maaş müşterilerine sunulan promosyon ödemesi fırsatından hangi tarih itibariyle faydalanabileceğinizi T.C. Kimlik Numaranızı yazarak öğrenebilirsiniz.

ZİRAAT BANKASI EMEKLİ MAAŞI SORGULAMA EKRANI



Ziraat Bankası tarafından açıklanan başvuru kanalları şu şekilde;

"Şubelerimiz, İnternet Şubemiz, Müşteri İletişim Merkezimiz aracılığı ile başvuru yapabilirsiniz. Ayrıca 4757’ye “PRO” yazıp bir boşluk bırakıp “TCKN” nizi yazarak SMS göndermeniz halinde veya ATM lerimizden ön onay vermeniz durumunda Müşteri İletişim Merkezimiz tarafından aranarak başvurunuzu gerçekleştirebilirsiniz."