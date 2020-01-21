Emekli promosyon 2020 ücreti ne zaman belli olacak? Emekli maaşı promosyon miktarı ne kadar?

Emekli promosyon ödemeleri 2020 yılında da yoğun ilgi görüyor. Emekli promosyon miktarları ne kadar? Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile Türkiye Bankalar Birliği, emeklilerin aylıkları karşılığında bankalardan aldığı yeni promosyon miktarlarını şubat ayında kararlaştıracak. Vatandaşlar yeni promosyon miktarlarının ne kadar olacağını öğrenmek istiyorlar. Haberimiz içerisinden konu ile ilgili merak edilenlere ulaşabilirsiniz.

EMEKLİ PROMOSYONLARI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile Türkiye Bankalar Birliği, emeklilerin aylıkları karşılığında bankalardan aldığı yeni promosyon miktarlarını şubat ayında belirleyecek.

SGK ile bankalar arasında 2017'de imzalanan protokolle ilk defa toplu olarak başlatılan emeklilere banka promosyonu uygulamasında 3 yıl geride kaldı.

3 yıllığına 1000 lira aylık alanlara 300, 1000 ila 2 bin lira arasında aylık alanlara 375, 2 bin lira üzeri aylık alanlara ise 450 lira olarak uygulanan banka promosyonunda birçok emeklinin sözleşme süresi şubat ayı itibarıyla sona erecek.

13 milyon emekliyi ilgilendiren görüşmeler SGK ile Türkiye Bankalar Birliği arasında gelecek ay başlayacak. Müzakereler sonucunda emeklilerin aylıkları karşılığında alacakları yeni promosyon miktarları belirlenecek.

ZİRAAT BANKASI EMEKLİ PROMOSYON ÜCRETİ

Banka tarafından yapılan açıklama şu şekilde:

SGK (Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur) emekli maaş ödemelerini Bankamız aracılığı ile alan müşterilerimize Bankamızca;

1.000 TL altında emekli aylığı alanlara 300 TL,

1.000 TL ila 2.000 TL arasında emekli aylığı alanlara 375 TL,

2.000 TL üzerinde emekli aylığı alanlara 450 TL tutarında olmak üzere,

3 yıllık peşin promosyon ödemesi yapılmaktadır.

AKBANK EMEKLİ PROMOSYON ÖDEMESİ

450 liraya varan ödeme yapıyor. Tüm ATM’lerden ücretsiz para çekme, bedava havale ve EFT, kredilere özel faiz oranı gibi imkanlar sunuyor. Emekliler, maaşları yatmadan 2 gün önce hesaptan para çekebiliyor.

DENİZBANK EMEKLİ PROMOSYON ÜCRETİ

450 liraya varan promosyon ödemesi yapıyor. Emekli maaşı müşterisi kazandıranlara da 100 lira veriyor. İndirimli alışveriş, özel faizli kredi gibi uygulamaları var.

İŞ BANKASI EMEKLİ PROMOSYON ÜCRETİ

450 liraya varan ödeme yapıyor. Kredi kartı ücreti almıyor, özel faiz, ücretsiz havale ve EFT imkanları sağlıyor.

QNB FİNANSBANK EMEKLİ PROMOSYON ÜCRETİ

Emekli maaşını taşıyıp herhangi bir bankacılık ürününü kullananlara 700 liraya varan ödeme veriyor. Ayrıca emekli tanıdıklarını getirenlere 125 lira ödüyor.

FİBABANKA EMEKLİ PROMOSYON ÜCRETİ

Maaşa göre 330, 415, 500 lira ödeme yapıyor.

ING EMEKLİ PROMOSYON ÖDEMESİ

450 liraya varan ödemeye ek olarak emekliler, 2 otomatik fatura talimatı vererek 250, ING Mobil kullanarak 50 lira ek nakit promosyon kazanabiliyor.

TEB EMEKLİ PROMOSYON ÜCRETİ

2 otomatik fatura talimatı verenlere promosyonu artırıyor. Maaşı 999 liraya kadar olanlar 850, 1.000 ile 1.999 lira arasında olanlar 925, 2 bin lira ve üzeri olanlar ise 1.000 lira promosyon alabiliyor. Emekli yakınını getirenlere de 100 lira ödeme yapıyor.

ŞEKERBANK EMEKLİ PROMOSYON ÜCRETİ

450 liraya varan ödeme yapıyor. 2 otomatik ödeme talimatına, 150 lira ek nakit veriyor. Ücretsiz havale-EFT, hesap işletim ücreti muafiyeti, şubede işlem önceliği imkanları sunuyor.