Emekli olamayana zamlı maaş!

650 bin vatandaş bu haktan yararlanıyor.

Daha önce 3 ayda bir yatırılan bu maaş, 2018 Eylül itibarıyla aylık ödenmeye başlanmıştı.

Aylık ödenen tutar da 31 Aralık’a kadar 543 liraydı. 65 yaş aylığı 1 Ocak’tan geçerli olmak üzere zamlandı. 2022 sayılı yasaya göre; 65 yaş aylıkları memur maaş katsayısına göre belirleniyor.

Bu katsayı, 1 Ocak itibarıyla 0.11794’ten 0.13056’ya çıktı. Yani yüzde 10.73 oranında arttı. Yapılan hesaplamayla yeni muhtaç yaşlı maaşı, aylık 601 lira olacak.

65 yaş aylığı alabilmek için 3 şart bulunuyor:

‘Yaş’, ‘gelir’ ve ‘sosyal güvence’. İlk şart, 65 yaşını doldurmuş olmak. İkincisi hiçbir sosyal güvencenin bulunmaması. Yani emekli olan, SGK’dan dul veya yetim aylığı alan, bir işte çalışanlar 65 yaş aylığı alamıyor. Bunun yanında, nafaka alan kişiler de 65 yaş aylığından yararlanamıyor.



(Güneş)