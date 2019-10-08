Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,8057
  • 6,3795
  • 278.468
  • 102284
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Ekonomi
    3. >
  3. Emekli maaşlarına çifte zam

Emekli maaşlarına çifte zam

Emekli maaşlarına çifte zam

Memur emeklisi maaşlarına, ocak ayında yüzde 4 zammın yanı sıra yüzde 1.65 olması tahmin edilen enflasyon farkıyla yüzde 5.65 zam yapılması bekleniyor. Peki tahminler gerçekleşirse emekli maaşları ne kadar olacak? İşte tüm detaylar...

Ocakta memur emeklilerine çifte zam göründü. Hakem kurulunun kararıyla ocak zammı yüzde 4 olarak belirlenirken, enflasyon farkı da söz konusu olabilecek. Memur emeklilerinin ocakta fark alabilmesi için 2019’un ikinci 6 aylık döneminde enflasyonun yüzde 5’i aşması gerekiyor. Yeni Ekonomi Programı’ndaki enflasyon tahminine göre, 2019’un ikinci yarısında Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) yüzde 6.65 olarak gerçekleşecek. Güneş'in haberine göre, bu durumda memur emeklilerine yüzde 1.65 enflasyon farkı oluşacak. Ocak zammı da yüzde 4 zam ve yüzde 1.65 enflasyon farkıyla yüzde 5.65’e ulaşacak. Bu tahmine göre maaşlarda en az 142,54 lira artış yaşanacak. 

En düşük memur emeklisi aylığı 2 bin 522 lira 84 kuruştan 2 bin 670 lira 38 kuruşa yükselecek. Emekliler kesin zam oranını 3 Ocak’ta öğrenecek.

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Sular durulmuyor! Bir hamle de Yaşar İpek'ten
Meryem Uzerli'den Netflix sürprizi
Hazer Amani: İlişkimiz müthiş güzel
Telefonunu unutunca aşk ortaya çıktı
Taner Ölmez 'Mucize Doktor'dan bölüm başına ne kadar kazanıyor?
<p>Kayseri Organize Sanayi Bölgesi´nde 1981´de hayırsever iş adamlarının katkılarıyla kurulan ASPİLS

´TSK´nın enerji kaynağı´na yerli teknoloji desteği

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Sakarya'da tır dehşeti: 2'si çocuk 4 kişi öldü

Kırmızı kategoride aranıyordu... Nokta atışıyla hedef alındı!