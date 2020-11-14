Emekli maaşları ne zaman saat kaçta yatar? SSK, Bağkur, Emekli Sandığı emekli maaşı ödeme günleri ne zamandır?

Emekli maaşlarına ilişkin emekliler veya yeni emekli olmuş kişiler ödemenin ne zaman, hangi tarihte, hangi gün ödendiğini merak ediyor. Kişiler yasalarca belirlenmiş olan uzun bir süre çalıştıktan sonra çalışma hayatlarından tamamen çekilmeleri durumuna emeklilik denilmektedir. Bu kişilere de emekli veya tekaüt denilir. Emekliler çalışma hayatlarında göstermiş oldukları çabalardan ve ödemiş oldukları primlerden dolayı emeklilik dönemince belirli bir gelir veya diğer adıyla maaş almaya hak kazanmaktadırlar. Ülkemizde emeklilik önceleri Emekli Sandığı (4C), SSK (4A) ve Bağkur (4B) olmak üzere üçe ayrılıyordu. Ancak tüm bu kurumların tek bir çatı altında toplanması ile beraber artık her birey SGK emeklisi olarak bilinmektedir. Ülkemizde 12 milyonu aşkın vatandaşımız emekli durumdadır. . Emekli maaşı ödeme günleri yazımız devamındadır.

EMEKLİ MAAŞI ÖDEME GÜNLERİ 2019

Emekli maaşları tahsis numarası ve doğum tarihi baz alınarak yatırılmaktadır. Yani tahsis numaranız ve doğum tarihinize göre emekli maaşınızın yatırılacak olduğu tarih değişebilmektedir. Tahsis numarası hakkında detaylı bilgilere tahsis numarası nerede yazar yazımızdan ulaşabilirsiniz.

SSK (4A) EMEKLİ MAAŞLARI HANGİ GÜN YATAR?

4A SSK kapsamında emekli olanların emekli aylıklarının ödeneceği tarih tahsis numarasının son rakamına göre belirlenmektedir. Buna göre;

Tahsis numarasının son rakamı 9 olanlara her ayın 17’sinde,

Tahsis numarasının son rakamı 7 olanlara her ayın 18’inde,

Tahsis numarasının son rakamı 5 olanlara her ayın 19’unda,

Tahsis numarasının son rakamı 3 olanlara her ayın 20’sinde,

Tahsis numarasının son rakamı 1 olanlara her ayın 21’inde,

Tahsis numarasının son rakamı 8 olanlara her ayın 22’sinde,

Tahsis numarasının son rakamı 6 olanlara her ayın 23’ünde,

Tahsis numarasının son rakamı 4 olanlara her ayın 24’ünde,

Tahsis numarasının son rakamı 2 olanları her ayın 25’inde,

Tahsis numarasının son rakamı 0 olanlara her ayın 26’sında aylıkları ve sürekli iş kazası sürekli iş göremezlik gelirleri ödenmektedir.

BAĞKUR (4B) EMEKLİ MAAŞLARI HANGİ TARİHTE HESABA GEÇER?

Tahsis numarasının son rakamı 9, 7 ve 5 olan BAĞKUR’lular emekli aylıklarını her ayın 25’inde,

Tahsis numarasının son rakamı 3 ve 1 olan emekliler emekli aylıklarını her ayın 26’sında,

Tahsis numarasının son rakamı 8, 6 ve 4 olan emekliler her ayın 27’sinde,

Tahsis numarasının son rakamını 2 ve 0 olan emekliler ise her ayın 28’inde aylıklarını alabilecektir.

EMEKLİ SANDIĞI (4C) EMEKLİ MAAŞLARI HANGİ TARİHTE YATAR?

3 ayda bir olarak alınmakta olan Emekli Sandığı maaşlarının ödeme tarihi Cumartesi gününe rastlayan grubun ödemesi Cuma, Pazar gününe rastlayan grubun ödemesi ise Pazartesi günü yapılır. Yani aşağıda vermiş olduğumuz tarihlerde takvime baktığınızda çıkan tarih Cumartesi ise ödeme hesabınıza Cuma günü geçiyor, ancak çıkan tarih Pazar ise ödemeniz hesabınıza Pazartesi geçiyor.

Şubat, Mayıs, Ağustos, Kasım aylarında aylık alan birinci gruptakiler

Doğum tarihleri 00–40 arasında olanlar maaşlarını Ayın 1. günde

Doğum tarihleri 41–46 arasında olanlar maaşlarını Ayın 2. günde

Doğum tarihleri 47–49 arasında olanlar maaşlarını Ayın 3. günde

Doğum tarihleri 50–53 arasında olanlar maaşlarını Ayın 4. günde

Doğum tarihleri 54–99 arasında olanlar maaşlarını Ayın 5. günde

Mart, Haziran, Eylül, Aralık aylarında aylık alan ikinci gruptakiler

Doğum tarihleri 00–22 arasında olanlar maaşlarını Ayın 1. günde

Doğum tarihleri 23–28 arasında olanlar maaşlarını Ayın 2. günde

Doğum tarihleri 29–48 arasında olanlar maaşlarını Ayın 3. günde

Doğum tarihleri 49–54 arasında olanlar maaşlarını Ayın 4. günde

Doğum tarihleri 54–99 arasında olanlar maaşlarını Ayın 5. günde

Ocak, Nisan, Temmuz, Ekim aylarında aylık alan üçüncü gruptakiler

Doğum tarihleri 00–33 arasında olanlar maaşlarını Ayın 1. günde

Doğum tarihleri 34-37 arasında olanlar maaşlarını Ayın 2. günde

Doğum tarihleri 38–40 arasında olanlar maaşlarını Ayın 3. günde

Doğum tarihleri 41–43 arasında olanlar maaşlarını Ayın 4. günde

Doğum tarihleri 44–99 arasında olanlar maaşlarını Ayın 5. günde maaşlarını alırlar.

Önceden emekli maaşları sadece Ziraat Bankası, Vakıfbank gibi kamu bankalarına yapılıyordu. Ancak artık maaşınızı başka banka hesabına taşıyabiliyorsunuz. Üstelik bu durumda bankaların vermiş oldukları çeşitli avantajlardan da faydalanabiliyorsunuz. PTT, İş Bankası, Finansbank, Garanti Bankası, Akbank, Yapı Kredisi Bankası, Denizbank, TEB, Şekerbank gibi bankalara da maaşınızı bu sayede yatırabilirsiniz. Bu konuda detaylı bilgilere emekli maaşı başka bankaya nasıl taşınır yazımızdan ulaşabilirsiniz. Emekli maaşınız hangi bankada olursa olsun, yukarıda vermiş olduğumuz tarihlerde maaşınız hesabınıza geçmektedir.

EMEKLİ MAAŞLARI SAAT KAÇTA YATAR, HESABA GEÇER?

Emekli maaşlarının hesaba geçtiği saat değişebilmektedir. Fakat ödemelerin büyük bir çoğunluğu saat 00:00 ile 03:00 arasında gerçekleştirilir. Yani sabah kalktığınızda emekli maaşınız büyük ihtimalle hesabınıza geçmiş olacaktır.