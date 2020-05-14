Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk tarafından yapılan açıklamada emekli maaşlarının erken ödeneceği açıklanmıştı. Bu açıklamanın ardından Emekli maaşları ne zaman ödenecek? SSK Bağkur emekli maaşları bayram öncesi yatacak mı? gibi soruların yanıtları araştırılmaya başlandı. Emekli maaş ödemelerine dair merak edilenlerin tümüne haberimizin detaylarından ulaşabilirsiniz.

EMEKLİ MAAŞLARI NE ZAMAN ÖDENECEK?



Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk tarafından geçtiğimiz günlerde yapılan, yazılı açıklamada, 19 Mayıs'ın resmi tatil olması ve 24-25-26 Mayıs'ın Ramazan Bayramı'na denk gelmesi sebebiyle emekli aylığı ödemelerinin erkene alındığını aktardı.

Selçuk, "Emeklilerimizin aylıklarını öne çekerek 15-22 Mayıs tarihleri arasında hesaplarına yatırıyoruz." bilgisini paylaştı.

SSK BAĞKUR EMEKLİ MAAŞLARI BAYRAM ÖNCESİ YATACAK MI?



Buna göre, 4A (SSK) kapsamında olanlardan normalde ödeme günü 17, 18, 19, 20 olanlara 15 Mayıs'ta; 21, 22, 23 olanlara 18 Mayıs'ta; 24, 25, 26 olanlara ise 20 Mayıs'ta emekli aylıkları ödenecek.

4B (Bağ-kur) kapsamındaki emeklilerin ve hak sahiplerinin ise aylıkları, ödeme günü 25, 26 olanlar için 21 Mayıs'ta; 27, 28 olanlar için de 22 Mayıs'ta hesaplarına yatırılacak.