Emekli maaşları ayın kaçında yatıyor? 24 Mayıs 2019 SSK Bağkur SGK emekli maaşları yattı mı?

Emekli maaşlarının ne zaman, ayın kaçında yatacağı merak konusu haline geldi. Emekli maaşları yattı mı? Emekli maaşı ödeme tarihleri Tahsis numarasına göre belirleniyor. Örneğin; Bağ-Kur emeklisi olanlar emekli maaşlarını tahsis numarasına göre belirlenen günlerde almaktadır. Maaş günü cumartesi gününe denk gelenler cuma, pazar gününe denk gelenler ise pazartesi günü ödeme alıyorlar. Vatandaşlar bayramın ayın başına gelmesi ile beraber maaşların bayramdan önce verilip verilmeyeceğini merak etmeye başladılar.

EMEKLİ MAŞLARI AYIN KAÇINDA YATIYOR?

Bağ-Kur emeklisi olanlar emekli maaşlarını tahsis numarasına göre belirlenen günlerde almaktadır. Maaş günü cumartesi gününe denk gelenler cuma, pazar gününe denk gelenler ise pazartesi günü ödeme alılar.

İşte Bağ-Kur emekli aylığı ödeme günleri;

– Tahsis numarasının son rakamı 9, 7 ve 5 olanlar her ayın 25’inde

– Tahsis numarasının son rakamı 3,1 olanlar her ayın 26’sında

– Tahsis numarasının son rakamı 8, 6 ve 4 olanlar her ayın 27’sinde

– Tahsis numarasının son rakamı 2 ve 0 olanlar her ayın 28’inde emekli

maaşlarını alırlar.

SSK EMEKLİ MAAŞLARI NE ZAMAN YATIYOR?

4/A SSK emeklisi olanların tahsis numaralarına göre emekli maaşı

alma günleri şu şekildedir;

– Tahsis numarasının son rakamı 9 olanlara her ayın 17'sinde,

– Tahsis numarasının son rakamı 7 olanlara her ayın 18'inde,

– Tahsis numarasının son rakamı 5 olanlara her ayın 19’unda,

– Tahsis numarasının son rakamı 3 olanlara her ayın 20'sinde,

– Tahsis numarasının son rakamı 1 olanlara her ayın 21'inde,

– Tahsis numarasının son rakamı 8 olanlara her ayın 22'sinde,

– Tahsis numarasının son rakamı 6 olanlara her ayın 23’ünde,

– Tahsis numarasının son rakamı 4 olanlara her ayın 24'ünde,

– Tahsis numarasının son rakamı 2 olanları her ayın 25'inde,

– Tahsis numarasının son rakamı 0 olanlara her ayın 26'sında emekli maaşlarını alırlar.

EMEKLİ SANDIĞI EMEKLİ MAAŞI NE ZAMAN YATIYOR?

3 aylık dönemlerde alınan Emekli Sandığı maaşlarının ödeme tarihi cumartesi gününe rastlayan grubun ödemesi cuma, pazar gününe rastlayan grubun ödemesi ise pazartesi günü yapılır. Buna göre;

Şubat, Mayıs, Ağustos, Kasım aylarında aylık alan birinci gruptakiler;

Doğum tarihleri 00–40 arasında olanlar maaşlarını Ayın 1. gününde

Doğum tarihleri 41–46 arasında olanlar maaşlarını Ayın 2. gününde

Doğum tarihleri 47–49 arasında olanlar maaşlarını Ayın 3. gününde

Doğum tarihleri 50–53 arasında olanlar maaşlarını Ayın 4. gününde

Doğum tarihleri 54–99 arasında olanlar maaşlarını Ayın 5. gününde

Mart, Haziran, Eylül, Aralık aylarında aylık alan ikinci gruptakiler;

Doğum tarihleri 00–22 arasında olanlar maaşlarını Ayın 1. gününde

Doğum tarihleri 23–28 arasında olanlar maaşlarını Ayın 2. gününde

Doğum tarihleri 29–48 arasında olanlar maaşlarını Ayın 3. gününde

Doğum tarihleri 49–54 arasında olanlar maaşlarını Ayın 4. gününde

Doğum tarihleri 54–99 arasında olanlar maaşlarını Ayın 5. gününde

Ocak, Nisan, Temmuz, Ekim aylarında aylık alan üçüncü gruptakiler

Doğum tarihleri 00–33 arasında olanlar maaşlarını Ayın 1. gününde

Doğum tarihleri 34-37 arasında olanlar maaşlarını Ayın 2. gününde

Doğum tarihleri 38–40 arasında olanlar maaşlarını Ayın 3. gününde

Doğum tarihleri 41–43 arasında olanlar maaşlarını Ayın 4. gününde

Doğum tarihleri 44–99 arasında olanlar maaşlarını Ayın 5. gününde

maaşlarını alırlar.

BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN VERİLECEK?

Geçtiğimiz sene ödenmeye başlanan emekli bayram ikramiyeleri her yıl dini bayramlar öncesi verilmeye devam edecek. İkramiyeler yıl içinde Ramazan ve Kurban bayramları öncesinde verilecek. Bu yıl yaklaşık 12.5 milyon kişi bin lira bayram ikramiyesi alacak. Sosyal Güvenlik Kurumu bu hafta, 27-31 Mayıs'ta hesaplarda olacak emekli ikramiyelerinin tahsis numarasına göre ödeme gününü açıklayacak.

Emekliler için bu yaz kazançlı geçecek. Hem kazançlarını artıracak hem de gelirleri yükseltecek talepler karara bağlanacak. Mayıs ve ağustosta 1.000 lira bayram ikramiyesi alacak emeklilerin, temmuzda da maaşı artırılacak. SSK ve Bağ-Kur emeklilerine ilk 6 aylık enflasyon oranında zam, memur emeklilerine de, yüzde 5 artış ve oluşursa enflasyon farkı yansıtılacak. İ