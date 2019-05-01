Emekliye en az yüzde 6 zam

Eğer bu artış gerçekleşirse, en düşük memur emeklisi aylığı 166,57 lira artışla 2 bin 546 lira 16 kuruşu bulacak. Taban aylık; esnaf emeklilerinde 95,72 lira artışla 1.691 lira 2 kuruşa, Bağ-Kur tarım emeklilerinde 71,38 lira artışla 1.260 lira 97 kuruşa ulaşacak. SSK'lılarda ise en düşük maaş, 2000'den önce emekli olanlarda 109,09 lira artışla 1.927 lira 27 kuruşa, 2000'den sonra emekli olanlarda 67,52 lira artışla 1.193 liraya yükselecek. Emeklilerin zam oranının belli olması için nisan, mayıs ve haziran enflasyon verileri gerekiyor.

(Güneş)