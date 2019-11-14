Emekli maaşı zammı ne kadar olacak? SSK, SGK, Bağkur emekli zammı ne zaman yapılacak?

Emekli maaşının 2020 yılında ne kadar olacağı araştırılan konular arasında yerini aldı. SSK, SGK, Bağkur emekli zammı yapılacak mı? Her yıl ocak ve temmuz aylarında enflasyon rakamlarına göre emekli ve memur maaşlarına zam yapılıyor. Emekliler ve memurlar ocak ayında 2019’un ikinci 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon oranında zam alacak. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zammı, Temmuz-Ekim enflasyonuna göre yüzde 5.31 olacak. Haberimiz içerisinden konu ile ilgili merak edilenlere ulaşabilirsiniz.

EMEKLİ ZAMMI NE KADAR OLACAK?

Emeklilerin ocak zammı için geri sayım başladı. Zam oranını enflasyon göstereceği için artış henüz bilinmiyor. Ancak şu ana kadar gerçekleşen enflasyon ve tahminler ipuçlarını veriyor. Ocakta 2019’un ikinci 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon oranında zam alacak.

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zammı, Temmuz-Ekim enflasyonuna göre yüzde 5.31 olacak. Bu oran, Kasım ve Aralık enflasyonuna göre artabilecek. Enflasyon tahminlerine göre, yüzde 6.65 ya da 7.3 olabilecek. Ocakta ayrıca ek ödeme tutarları da yükselecek. Maaşın yüzde 4’ü-5’i oranında olan ek ödeme, yeni aylıktan hesaplanacağı için artacak. Yüzde 5.31 artışa göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin ek ödeme dahil gelirinde 62,76 ile 312,61 lira arasında artış yaşanacak. En düşük aylık 1.244 lira 62 kuruşa çıkacak.

Maaşlar yüzde 5.31'e çıkan 4 aylık enflasyona göre şekillendi. Ocakta en düşük maaş 2000’den önce emekli olan SSK’lılarda 2 bin 88, esnafta 1.764 liraya çıkacak.

TEMMUZ AYINDA NE KADAR ZAM YAPILDI?

SSK ve Bağkur emeklilerine yüzde 5 oranında zam yapıldı. Memurlara da yüzde 6 oranın zam gerçekleştirildi.

Temmuz zammı sonrası en düşük SKK 2008 öncesi emekli aylığı 2.000 TL, SSK 2008 sonrası en düşük emekli aylığı 1.181 TL, Tarım Bağ-Kur aylığı 1.332 TL, EsnafBağ-Kur aylığı 1.688 TL oldu.

AKSAM.com.tr yazarlarından Okan Güray Bülbül, konu ile ilgili bir yazı kalema aldı.

Emeklilerin merakla beklenen temmuz zammı belli oldu. Haziran ayı enflasyon oranının yüzde 0.03 olarak açıklanması sonrası ilk altı aylık enflasyon oranı da yüzde 5.01 olarak gerçekleşti. Böylece SSK, Bağ-Kur ve memur emeklileriyle görevdeki memurların temmuz zamları netleşti. SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 5.01, görevdeki memurlar ve emeklileri ise yüzde 6.01 zam alacak. Emeklilerin yanında malulen emekliler, dul ve yetim aylığı alanlar da temmuz zammından faydalandı.

DUL VE YETİME DE ZAM

Malulen emekliler ve dul ve yetim aylığı alanlar da yüzde 5 zam alacak. 2008 öncesi SSK emeklileri en düşük 1.904 TL alıyor. Zamla bu maaş 2.000 TL olacak. 2008 sonrası SSK’lılarda ise en düşük aylık 1.181 TL’ye çıktı. Tarım Bağ-Kur’luların en düşük aylığı 1.269 TL’den 1.332 TL’ye yükseldi. Esnaf Bağ-Kur’luların en düşük maaşı ise 1.688 TL oldu.