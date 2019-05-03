Emekli maaşı zammı ne kadar? Emekli maaşı SSK Bağkur temmuz zammı yüzde kaç olacak?

SSK Bağkur emekli maaşı temmuz zammının ne kadar olacağı merak ediliyor. Emekli maaşı zammı ne kadar yüzde kaç olacak sorusuna emekliler yanıt arıyor. Daha önce yapılan açıklamada enflasyon raporuna göre, temmuz zammının SSK ve Bağ-Kur'lularda yüzde 6, memur emeklilerinde enflasyon farkıyla yüzde 7 olacağı düşünülüyordu. Eğer bu artış gerçekleşirse, en düşük memur emeklisi aylığı 166,57 lira artışla 2 bin 546 lira 16 kuruşu bulacak. Nisan ayı enflasyon oranının açıklanmasının ardından açıklama için heyecan daha da arttı. Yapılan açıklamaya göre tüketici fiyat endeksi (TÜFE) aylık %1,69 arttı.

TEMMUZ ZAM ORANI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı 3 Temmuz'da belli olacak.

EMEKLİ MAAŞI TEMMUZ ZAMMI NE KADAR OLACAK?

Milyonlarca kişinin merakla beklediği enflasyon raporuna göre, temmuz zammının SSK ve Bağ-Kur'lularda yüzde 6, memur emeklilerinde enflasyon farkıyla yüzde 7 olacağı belirtiliyor.

Eğer bu artış gerçekleşirse, en düşük memur emeklisi aylığı 166,57 lira artışla 2 bin 546 lira 16 kuruşu bulacak. Taban aylık; esnaf emeklilerinde 95,72 lira artışla 1.691 lira 2 kuruşa, Bağ-Kur tarım emeklilerinde 71,38 lira artışla 1.260 lira 97 kuruşa ulaşacak. SSK'lılarda ise en düşük maaş, 2000'den önce emekli olanlarda 109,09 lira artışla 1.927 lira 27 kuruşa, 2000'den sonra emekli olanlarda 67,52 lira artışla 1.193 liraya yükselecek. Emeklilerin zam oranının belli olması için nisan, mayıs ve haziran enflasyon verileri gerekiyor.

NİSAN AYI ENFLASYON ORANI AÇIKLANDI

Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) aylık %1,69 arttı

TÜFE'de (2003=100) 2019 yılı Nisan ayında bir önceki aya göre %1,69, bir önceki yılın Aralık ayına göre %4,00, bir önceki yılın aynı ayına göre %19,50 ve on iki aylık ortalamalara göre %19,39 artış gerçekleşti.

Aylık en yüksek artış %6,77 ile alkollü içecekler ve tütün grubunda oldu

Ana harcama grupları itibariyle 2019 yılı Nisan ayında endekste yer alan gruplardan, giyim ve ayakkabıda %5,36, ev eşyasında %2,65, çeşitli mal ve hizmetlerde %1,94 ve gıda ve alkolsüz içeceklerde %1,40 artış gerçekleşti.

Aylık düşüş gösteren tek grup %0,30 ile haberleşme oldu.

OCAK ZAMMI NE KADAR YAPILDI?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) enflasyon rakamlarını açıkladı. Enflasyon aralıkta yüzde 0,40 düştü, 2018 enflasyonu yüzde 20,30 oldu. Açıklanan enflasyon rakamıyla birlikte milyonlarca memur, sözleşmeli personel ve emeklinin alacağı zam oranları da belli oldu.

SGK ve BAĞ-KUR emeklileri Ocak ayında yüzde 10,19 maaş zammı alacak.

Memur ve emekli yüzde 4 + enflasyon farkı ile yüzde 10.7 maaş zammı alacak.

En düşük memur maaşı 3 bin 468 lira*

Memur (Lisans - 9/1) 3 bin 749 lira

Öğretmen (1/4) 4 bin 701 lira

Polis (8/1) 5 bin 339 lira

Mühendis (1/4) 6 bin 236 lira

Müsteşar (1/4) 13 bin 258 lira

*Maaş hesaplamalarında, bölgesel ödemeler, ek ders ücreti, vekalet ücreti, döner sermaye ödemesi ve yabancı dil tazminatı gibi ödemeler yer almazken, aile ve çocuk yardımı ödeneği ise dahil edildi. Aile yardımı ödeneği hesabında çalışmayan eş ve 2 çocuk (0-6 yaş grubu ve diğer) esas alındı.