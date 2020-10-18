Emekli maaşı pazara denk gelirse ne olur? Emekli maaşları yattı mı, ne zaman yatacak?

Emekli maaşları tahsis numarasına göre alınıyor. SGK ve Bağkur emeklisi olanlar için emekli maaşı ödemesi, numaranın son rakamına göre yapılıyor. Emekli maaşı günü pazara denk gelirse de sistemde belirtilen gün ödeme sağlanıyor.

EMEKLİ MAAŞI PAZARA DENK GELİRSE NE OLUR?

Bağkur, SGK ve memur emekli maaşları tahsis numarasının son rakamına göre hesaplara yatıyor. Emekli maaşı cumartesiye gelenlerin ödemeleri cuma, pazara gelenlerin ödemeleri ise pazartesi günkü gruba dahil edilerek veriliyor.

EMEKLİ MAAŞLARI NE ZAMAN YATACAK?

Memur emekli maaşları son rakamı 9 olanların her ayın 17'sinde, 7 olanların 18'inde, 5 olanların 9'unda, 3 olanların 20'sinde, 1 olanların 21'inde, 8 olanların 22'sinde, 6 olanların 23'ünde, 4 olanların 24'ünde, 2 olanların 25'inde, 0 olanların 26'sında aylıkları ve sürekli iş kazası sürekli iş göremezlik gelirleri ödeniyor.

SGK ve Bağkur emekli maaşları son rakamı 9,7 ve 5 olanlar için her ayın 25'inde; 3,1 olanlar için 26'sında; 8,6, 4 olanlar için 27'sinde; 2 ve 0 olanlar için ise 29'unda yatıyor.

DÜŞÜK PRİM ÖDEYENLER İÇİN EMEKLİ MAAŞI HESAPLAMA

Düşük prim ödeyenler açısından gerek 1 Ocak 2000 tarihi öncesindeki aylık bağlama oranının yüksek belirlenmesi gerekse alt sınır aylık uygulamasının bulunması nedeniyle Ekim 2008 dönemi öncesine ait çalışmaların emekli aylığına etkisi yüksek oluyor. 2000 öncesi çalışması çok olan kişinin az olana göre emekli aylığı yüksek oluyor. 2000 sonrası dönemde ortalama aylık kazancın hesaplanmasında güncelleme katsayısı ve TÜFE ile gayri safi yurt içi hâsıla gelişme hızının tamamı dikkate alınmakla birlikte bu dönemin aylık bağlama oranı 2000 öncesine göre daha düşük belirlendiği için aylık miktarı da düşük oluyor.

Fakat 1 Ekim 2008 sonrasında aylık bağlama oranı eski dönemlere göre daha da düşürüldü. Ortalama aylık kazanç hesaplanırken gayri safi yurt içi hâsıla gelişme hızının tamamı değil yüzde 30’u dikkate alındığı için en düşük emekli aylıkları bu dönemde ortaya çıkıyor. Bunda Ekim 2008 sonrası çalışmalar için eski alt sınır aylığının uygulanmamasının ciddi payı var. Ekim 2008 sonrası çalışmaların emekli aylığına etkisi daha az hatta düşükten prim ödeyenler için negatif oluyor. Diğer dönemlerdeki çalışmaları daha fazla olan kişilerin bir an önce emekli olmaları onlara daha yüksek bir emekli aylığının bağlanmasını sağlayabiliyor.