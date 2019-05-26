Emekli maaşı ne zaman ödenecek? SSK Bağkur mayıs ayı emekli maaşları ne zaman yatar?

Emekli maaşlarının ne zaman yatacağı merak edilen konular arasında yer alıyor. Mayıs ayı emekli maaşları yattı mı? Ramazan Bayramı 2019 yılında 4 Haziran’da başlayacak. Emekliler belirli tarihlerde maaşlarını alıyorlar. Bu tarihler tahsis numarasına göre belirleniyor. Maaş ödeme tarihi bayrama denk gelen vatandaşlara müjde verildi. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, ikramiye ödemelerine ve maaş ödeme tarihlerine ilişkin yazılı bir açıklamada bulundu. Emekli Sandığı emeklilerinin maaşları 1,2 ve 3 Haziran'da yatacak. Açıklamanın devamı ve merak edilenler haberimiz içerisinde sizlerle.

EMEKLİ MAAŞLARI NE ZAMAN YATACAK?

Emekli Sandığı emeklilerinin maaşları 1,2 ve 3 Haziran'da yatacak. Emekli Sandığı emeklilerinin aylıklarının her ayın 1'i ila 5'i arasında ödendiğini hatırlatan Bakan Selçuk, 4 ve 5 Haziran'a denk gelen aylık ödemelerinin 3 Haziran Pazartesi günü yapılacağını söyledi.

BAYRAM İKRAMİYELERİ NE ZAMAN VERİLECEK?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, ikramiye ödemelerine ilişkin yazılı bir açıklama yaptı. Yaklaşık 12 milyon emekliye Ramazan Bayramı ikramiyelerinin 31 Mayıs’ta ödeneceğini bildiren Selçuk, ödenecek ikramiye miktarının ise 10,7 milyar lira olduğunu belirtti. Ramazan Bayramı'ndan önce emekli bayram ikramiyeleri ve maaşlar hesaplara yatmış olacak.

Ağustos, emekliler için yine ikramiye ayı olacak. Emeklilere, bu yılın ikinci bayram ikramiyesi ödenecek. Kurban Bayramı 11-14 Ağustos'ta kutlanacak. Arife günü 10 Ağustos Cumartesi gününe denk geliyor. İkramiyenin de bu tarihten önce 5-9 Ağustos'ta ödenmesi bekleniyor.

EMEKLİ MAŞLARI AYIN KAÇINDA YATIYOR?

Bağ-Kur emeklisi olanlar emekli maaşlarını tahsis numarasına göre belirlenen günlerde almaktadır. Maaş günü cumartesi gününe denk gelenler cuma, pazar gününe denk gelenler ise pazartesi günü ödeme alılar.

İşte Bağ-Kur emekli aylığı ödeme günleri;

– Tahsis numarasının son rakamı 9, 7 ve 5 olanlar her ayın 25’inde

– Tahsis numarasının son rakamı 3,1 olanlar her ayın 26’sında

– Tahsis numarasının son rakamı 8, 6 ve 4 olanlar her ayın 27’sinde

– Tahsis numarasının son rakamı 2 ve 0 olanlar her ayın 28’inde emekli

maaşlarını alırlar.

SSK EMEKLİ MAAŞLARI NE ZAMAN YATIYOR?

4/A SSK emeklisi olanların tahsis numaralarına göre emekli maaşı

alma günleri şu şekildedir;

– Tahsis numarasının son rakamı 9 olanlara her ayın 17'sinde,

– Tahsis numarasının son rakamı 7 olanlara her ayın 18'inde,

– Tahsis numarasının son rakamı 5 olanlara her ayın 19’unda,

– Tahsis numarasının son rakamı 3 olanlara her ayın 20'sinde,

– Tahsis numarasının son rakamı 1 olanlara her ayın 21'inde,

– Tahsis numarasının son rakamı 8 olanlara her ayın 22'sinde,

– Tahsis numarasının son rakamı 6 olanlara her ayın 23’ünde,

– Tahsis numarasının son rakamı 4 olanlara her ayın 24'ünde,

– Tahsis numarasının son rakamı 2 olanları her ayın 25'inde,

– Tahsis numarasının son rakamı 0 olanlara her ayın 26'sında emekli maaşlarını alırlar.

EMEKLİ SANDIĞI EMEKLİ MAAŞI NE ZAMAN YATIYOR?

3 aylık dönemlerde alınan Emekli Sandığı maaşlarının ödeme tarihi cumartesi gününe rastlayan grubun ödemesi cuma, pazar gününe rastlayan grubun ödemesi ise pazartesi günü yapılır. Buna göre;

Şubat, Mayıs, Ağustos, Kasım aylarında aylık alan birinci gruptakiler;

Doğum tarihleri 00–40 arasında olanlar maaşlarını Ayın 1. gününde

Doğum tarihleri 41–46 arasında olanlar maaşlarını Ayın 2. gününde

Doğum tarihleri 47–49 arasında olanlar maaşlarını Ayın 3. gününde

Doğum tarihleri 50–53 arasında olanlar maaşlarını Ayın 4. gününde

Doğum tarihleri 54–99 arasında olanlar maaşlarını Ayın 5. gününde

Mart, Haziran, Eylül, Aralık aylarında aylık alan ikinci gruptakiler;

Doğum tarihleri 00–22 arasında olanlar maaşlarını Ayın 1. gününde

Doğum tarihleri 23–28 arasında olanlar maaşlarını Ayın 2. gününde

Doğum tarihleri 29–48 arasında olanlar maaşlarını Ayın 3. gününde

Doğum tarihleri 49–54 arasında olanlar maaşlarını Ayın 4. gününde

Doğum tarihleri 54–99 arasında olanlar maaşlarını Ayın 5. gününde

Ocak, Nisan, Temmuz, Ekim aylarında aylık alan üçüncü gruptakiler

Doğum tarihleri 00–33 arasında olanlar maaşlarını Ayın 1. gününde

Doğum tarihleri 34-37 arasında olanlar maaşlarını Ayın 2. gününde

Doğum tarihleri 38–40 arasında olanlar maaşlarını Ayın 3. gününde

Doğum tarihleri 41–43 arasında olanlar maaşlarını Ayın 4. gününde

Doğum tarihleri 44–99 arasında olanlar maaşlarını Ayın 5. gününde

maaşlarını alırlar.