Emekli maaşı bayramdan önce verilecek mi? SSK, SGK, Bağkur emekli maaşları ne zaman yatacak?

Emekli maaşlarının ne zaman ödeneceği araştırılıyor. SSK, SGK, Bağkur emekli maaşı ne zaman yatacak? Kurban Bayramı 2019 yılında 11 Ağustos tarihinde başlayacak. Vatandaşlar maaş ödemelerinin ne zaman olacağını öğrenmek istiyorlar. SSK emeklilerine 8 Ağustos'ta, Emekli Sandığı ve Bağ-Kur emeklilerine 9 Ağustos'ta ikramiye ödemesi yapılacak. Geçtiğimiz bayramda ödeme tarihleri öne çekilmiş ve maaşlar bayramdan önce hesaplara geçmişti. Konu ile ilgili detayları haberimiz içerisinden takip edebilirsiniz.

EMEKLİ MAAŞLARI NE ZAMAN YATACAK?

Emekli maaşlarının yatma tarihleri ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Geçtiğimiz bayramda Emekli Sandığı emeklilerinin maaşları 1,2 ve 3 Haziran'da yattı. Emekli Sandığı emeklilerinin aylıklarının her ayın 1'i ila 5'i arasında ödendiğini hatırlatan Bakan Selçuk, 4 ve 5 Haziran'a denk gelen aylık ödemelerinin 3 Haziran Pazartesi günü yapılacağını söyledi.

EMEKLİ KURBAN BAYRAMI İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATAR?

SSK emeklilerine 8 Ağustos'ta, Emekli Sandığı ve Bağ-Kur emeklilerine 9 Ağustos'ta ödeme yapılacak

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADAR?

Hükümet, 30 Nisan 2018’de emeklilere, dul ve yetimlerine, her yıl iki dini bayram öncesi 1.000 lira ikramiye verilmesini kararlaştırmıştı. İkramiyenin verileceği tarihe kadar emekli olanlar da 1.000 liralık ikramiyeden yararlanabilecek.

EMEKLİ MAŞLARI AYIN KAÇINDA YATIYOR?

Bağ-Kur emeklisi olanlar emekli maaşlarını tahsis numarasına göre belirlenen günlerde almaktadır. Maaş günü cumartesi gününe denk gelenler cuma, pazar gününe denk gelenler ise pazartesi günü ödeme alılar.

İşte Bağ-Kur emekli aylığı ödeme günleri;

– Tahsis numarasının son rakamı 9, 7 ve 5 olanlar her ayın 25’inde

– Tahsis numarasının son rakamı 3,1 olanlar her ayın 26’sında

– Tahsis numarasının son rakamı 8, 6 ve 4 olanlar her ayın 27’sinde

– Tahsis numarasının son rakamı 2 ve 0 olanlar her ayın 28’inde emekli

maaşlarını alırlar.

SSK EMEKLİ MAAŞLARI NE ZAMAN YATIYOR?

4/A SSK emeklisi olanların tahsis numaralarına göre emekli maaşı

alma günleri şu şekildedir;

– Tahsis numarasının son rakamı 9 olanlara her ayın 17'sinde,

– Tahsis numarasının son rakamı 7 olanlara her ayın 18'inde,

– Tahsis numarasının son rakamı 5 olanlara her ayın 19’unda,

– Tahsis numarasının son rakamı 3 olanlara her ayın 20'sinde,

– Tahsis numarasının son rakamı 1 olanlara her ayın 21'inde,

– Tahsis numarasının son rakamı 8 olanlara her ayın 22'sinde,

– Tahsis numarasının son rakamı 6 olanlara her ayın 23’ünde,

– Tahsis numarasının son rakamı 4 olanlara her ayın 24'ünde,

– Tahsis numarasının son rakamı 2 olanları her ayın 25'inde,

– Tahsis numarasının son rakamı 0 olanlara her ayın 26'sında emekli maaşlarını alırlar.

EMEKLİ SANDIĞI EMEKLİ MAAŞI NE ZAMAN YATIYOR?

3 aylık dönemlerde alınan Emekli Sandığı maaşlarının ödeme tarihi cumartesi gününe rastlayan grubun ödemesi cuma, pazar gününe rastlayan grubun ödemesi ise pazartesi günü yapılır. Buna göre;

Şubat, Mayıs, Ağustos, Kasım aylarında aylık alan birinci gruptakiler;

Doğum tarihleri 00–40 arasında olanlar maaşlarını Ayın 1. gününde

Doğum tarihleri 41–46 arasında olanlar maaşlarını Ayın 2. gününde

Doğum tarihleri 47–49 arasında olanlar maaşlarını Ayın 3. gününde

Doğum tarihleri 50–53 arasında olanlar maaşlarını Ayın 4. gününde

Doğum tarihleri 54–99 arasında olanlar maaşlarını Ayın 5. gününde

Mart, Haziran, Eylül, Aralık aylarında aylık alan ikinci gruptakiler;

Doğum tarihleri 00–22 arasında olanlar maaşlarını Ayın 1. gününde

Doğum tarihleri 23–28 arasında olanlar maaşlarını Ayın 2. gününde

Doğum tarihleri 29–48 arasında olanlar maaşlarını Ayın 3. gününde

Doğum tarihleri 49–54 arasında olanlar maaşlarını Ayın 4. gününde

Doğum tarihleri 54–99 arasında olanlar maaşlarını Ayın 5. gününde

Ocak, Nisan, Temmuz, Ekim aylarında aylık alan üçüncü gruptakiler

Doğum tarihleri 00–33 arasında olanlar maaşlarını Ayın 1. gününde

Doğum tarihleri 34-37 arasında olanlar maaşlarını Ayın 2. gününde

Doğum tarihleri 38–40 arasında olanlar maaşlarını Ayın 3. gününde

Doğum tarihleri 41–43 arasında olanlar maaşlarını Ayın 4. gününde

Doğum tarihleri 44–99 arasında olanlar maaşlarını Ayın 5. gününde

maaşlarını alırlar.