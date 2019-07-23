Kurban Bayramı ikramiyesi için geri sayım! Emekli maaşı bayram ikramiyesi ne zaman verilecek?

Emekli maaşı bayram ikramiyesinin ne zaman verileceği araştırılan konular arasında yer alıyor. Kurban Bayramı ikramiyeleri için heyecan giderek artıyor. Geçen yıl iki bayramın da öncesinde dağıtılan emekli bayram ikramiyesi, milyonlarca vatandaşın yüzünü güldürmüştü. 2019 yılında da ikramiye uygulaması devam ediyor. Ramazan Bayramı ikramiyelerinin ardından sıra Kurban Bayramı ikramiyelerine geldi. Konu ile ilgili detaylar haberimizde sizlerle.

BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN VERİLECEK?

Kurban Bayramı da 11-14 Ağustos’ta kutlanacak. İkinci ikramiyenin de 5-9 Ağustos’ta ödenmesi planlanıyor. İkramiye ödemelerinin yapılacağı kesin tarih Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından duyurulacak.

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADAR?

Hükümet, 30 Nisan 2018’de emeklilere, dul ve yetimlerine, her yıl iki dini bayram öncesi 1.000 lira ikramiye verilmesini kararlaştırmıştı. İkramiyenin verileceği tarihe kadar emekli olanlar da 1.000 liralık ikramiyeden yararlanabilecek.

BAŞVURU YAPILACAK MI?

Bayram ikramiyesi almak için SGK’ya herhangi bir başvuru yapılması gerekmiyor. Emekli, malul, dul ve yetim aylığı alanların ikramiyesi aylık aldıkları hesaba yatırılmak suretiyle bir başvuruya gerek kalmaksızın ödeniyor.

İş kazası mağduru da alıyor

İş kazası geçiren ve sürekli iş göremezlik geliri alanlar da ikramiyeden faydalanabiliyor. Bunlara ödenecek ikramiye, sürekli iş göremezlik oranına göre hesaplanacak. Kişinin yüzde 50 oranında iş göremez olduğu tespit edilmişse, 500 TL bayram ikramiyesi ödenecek.

İKRAMİYE HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

Emekliler ve malulen emekli olmuş malullük aylığı alan kişiler 1.000 TL ikramiye alıyor. Dul ve yetim aylığı alan kişiler ise ölüm aylığı oranında bayram ikramiyesi alabiliyor. Örneğin kocasından dul aylığı alan ve çalışan kadın, yüzde 50 oranında ölüm aylığı alır. Bu durumda aylık alan dul eşe 500 TL bayram ikramiyesi ödenir. Çalışmayan ve emekli olmayan dul eş aylık alan tek kişi ise yüzde 75 oranında ölüm aylığı alır. Bu durumda dul eşe 750 TL bayram ikramiyesi ödenir.

Yüksek oranlı aylık baz alınır

Hem kocasından, hem babasından veya hem annesinden, hem babasından ölüm aylığı alan kişiler de ikramiye alır. İki dosyadan hangisinde ölüm aylığı oranı daha yüksekse o dosya baz alınır. Örneğin dul eş hem babasından, hem kocasından aylık alıyorsa ve kocasında aylığının oranı yüzde 75, babasından ölüm aylığı oranı yüzde 25 ise 750 TL bayram ikramiyesi alır.