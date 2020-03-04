Emekli maaşı banka değişikliği nasıl yapılır? İşte emekli maaşı banka değişikliği işlemleri

Emekli maaşı banka değişikliği işlemleri gündemde araştırılan konular arasında yerini aldı. Emekli maaşı banka değişikliği nasıl yapılır? sorusunun yanıtı binlerce emekli tarafından merakla araştırılıyor. emekliliğe hak kazanan her birey, talebi doğrultusunda istediği bankadan maaşını alabiliyor ve dilediği zaman maaş aldığı bankayı değiştirebiliyor. Promosyonların açıklanması ile de bankasını değiştirmek isteyen emekliler bu işlemi nasıl yapacaklarını öğrenmek istiyor.

EMEKLİ MAAŞI BANKA DEĞİŞİKLİĞİ NASIL YAPILIR?

Maaşınızı taşımak istediğiniz bankaya TC. Kimliğinizle giderek talepte bulunmalısınız. Bankalar maaşınızı taşımanız ve 3 yıl aynı bankadan ödeme almayı kabul etmeniz durumunda size promosyon ödemesi yapar. Başvurunuzu yapıp maaşınızı taşıdıktan sonra ilgili bankadan alacağınız ikinci maaşa ek olarak promosyon da hesabınıza yatar.

E DEVLET BANKA DEĞİŞİKLİĞİ EKRANI

E DEVLET ÜZERİNDEN EMEKLİ MAAŞI TAŞIMA (4A, 4B, 4C BANKA DEĞİŞİKLİĞİ)

Maaşınızı PTT’ye, başka bankaya ya da başka şubeye taşımak istiyorsanız E Devlet Kapısı üzerinden de talepte bulunabilirsiniz. TC kimlik numaranız ve E Devlet şifreniz ile sisteme girdikten sonra 4A, 4B ya da 4C Banka ve Adres Değişikliği bölümüne tıklamanız gerekiyor. Açılan sayfada ad, soyad, banka, şube ve adres bilgileriniz görünür. Sol tarafta bulunan Banka/ Şube Değişikliği kısmına tıkladığınızda yeni banka bilgilerinizin istendiği sayfa açılacaktır. Burada sırasıyla il, banka ve şube seçimi yaparak ‘güncelle’ alanına tıklamalısınız. Bu işlemden sonra seçtiğiniz banka ya da PTT şubesi üzerinden emekli aylığınız ödenmeye başlar.

E DEVLET GİRİŞ İŞLEMLERİ

Bu hizmetten faydalanmak için, aşağıdaki kimlik doğrulama yöntemlerinden sizin için uygun olan bir tanesini kullanarak sisteme giriş yapmış olmanız gerekmektedir.

e-Devlet Şifresi

Mobil İmza

Elektronik İmza

T.C. Kimlik Kartı

Banka