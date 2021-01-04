Emekli maaş promosyonu 2021 bankalar tarafından verilmektedir. 3 sene boyunca aynı bankada kalma sözü ile beraber hizmete sunulan promosyonlu Sosyal Güvenlik Kurumu vasıtası ile gerçekleşiyor. Promosyon miktarları bankalar arasında farklılıklar göstermektedir. Emekli maaş promosyonu 2021 ne kadar oldu? Hangi banka ne kadar emekli maaş promosyonu veriyor?

HANGİ BANKA NE KADAR EMEKLİ MAAŞ PROMOSYONU VERİYOR?

GARANTİ BBVA: 1.500 TL'ye kadar emekli maaşı alanlara 800 TL, 1.500-2.500 TL arasında emekli maaşı alanlara 1.000 TL, 2.500 TL ve üstünde maaş alanlara ise 1.200 TL nakit promosyon ödemesi yapacak.

ŞEKERBANK: 375 ila 450 TL arasında ödeme yapıyor. Ancak iki otomatik ödeme talimatı verildiğinde 150 TL, müşteri yönlendirenlere de her yeni emekli için 150 TL olmak üzerer toplam 1500 TL veriyor. Böyle toplamda 2.100 TL'ye kadar promosyon verilebiliyor.

YAPIKREDİ: 1 aylık net maaşları 2.500 TL ve üzerindeyse 1500 TL, 1.500 - 2.500 TL arasında ise 1.250 TL, 1.500 TL'ye kadar ise 1000 TL ile nakit promosyon ödemesini kazanıyor.

AKBANK: Maaşı 1.500 TL'ye kadar olan emekliler 500 TL, 1.500-2.500 TL arasında maaş alan emekliler 625 TL, maaşı 2.500 TL üzeri olan emekliler ise 750 TL promosyon alabilecek.

İŞ BANKASI: 1.500 TL'den düşük maaşlar için 750 TL, 1500-2500 TL arası maaşlar için 875 TL, 2500 TL ve üzerinde maaşlar için 1000 TL promosyon veriyor.

TEB: 1.500 TL ye kadar olan emekliler 500 TL, 1.500- 2.500 TL arasında olanlar 625 TL, maaşı 2.500 TL üzeri olanlar ise 750 TL promosyon veriyor.

İki adet otomatik ödeme talimatı verene promosyona ek olarak maaşa göre 300,375 ve 400 TL ek ödeme yapılıyor.

DENİZBANK: Aylık 1.500 TL altında maaş alanlara 675 TL, 1.500 TL ile 2.500 TL arasında maaş alanlara 850 TL, 2.500 TL ve üzeri maaş alanlara 1.000 TL ödeme yapıyor.

ING BANK: Maaşı aylık 1.500 TL'ye kadar ise 500 TL, 1.500-2.500 TL arası ise 625 TL, 2.500 TL ve üzeri ise 750 TL nakit promosyon ödemesi veriyor. Ancak ek kampanyalarla ödeme 2.550 TL'ye kadar promosyon fırsatı sunuyor.

EMEKLİ BANKA PROMOSYONU NEDİR?

Banka promosyonları şu anda kamuda ya da özel sektörde aktif olarak çalışan ve kamu ya da özel kurumlardan emeklilik hakkını elde ederek emekli aylığı alan kişilere verilen paradır. 2017 yılında Hükümet, Sosyal Güvenlik Kurumu vasıtası ile bankalarla bir protokol imzalamıştı. SGK ayrıca kamu bankaları dışında, 18 özel banka ile de emeklilere banka promosyonu ödemesi için anlaşma imzalamış ve ödemeler Mart ayından itibaren ödenmeye başlanmıştı.