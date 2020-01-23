Emekli maaş farkları ne zaman yatacak? Memur emekli maaş farkları yattı mı?

“Emekli maaş farkları ne zaman yatacak?” sorusu araştırılan konular arasında yer alıyor. Memur emekli maaş farkları yattı mı? Ocak ayında emekli ve memur maaşlarına enflasyon rakamlarına göre zam gerçekleştirildi. SSK, Bağ-Kur ve Sandık emeklilerine 2020 yılının ilk yarısında yüzde 6.5 oranında artış yapılacağı duyurulmuştu. Şimdi ödeme heyecanı başladı. Memur emeklileri maaş farklarını 15 Ocak itibariyle almaya başladı. Haberimiz içerisinden tahsis numarasına göre ödeme tarihlerine ulaşabilirsiniz.

EMEKLİ MAAŞ FARKLARI NE ZAMAN YATACAK?

Emekli maaşlarına zam yapıldı. Şimdi ise gözler emekli maaşları zam farkının ne zaman yatırılacağına çevrildi. Bilindiği üzere memur emeklilerinin maaşları her ayın 15’inde hesaplara yatırılıyor. SGK emeklileri ise tahsis numaralarının son rakamlarına göre her ayın 17 ve 26’sı arasında maaşlarını alıyor. Tahsis numaralarının son rakamı 9, 7 ve 5 olan emekliler maaşlarıyla birlikte zam farklarını aldılar.

Tahsis numarasının son rakamı 3 olan emekliler ise maaşlarıyla zam farklarını 24'ünde aldılar. İşte, diğer ödeme tarihleri:

TAHSİS NUMARASI NEDİR?

Tahsis numarası; SGK tarafından emekli maaşı bağlanan kişileri tek bir numara aracılığıyla takip edebilmek adına belirlenmiş numaradır. Emekli tahsis numaranızı öğrendikten sonra son rakamına bakarak emekli maaşınızı hangi gün alabileceğinizi öğrenebilirsiniz. Kamu kurumlarında gerçekleştirilen pek çok işlemi online olarak yapabilme fırsatı sunan e Devlet, tahsis numarasının da öğrenilmesini kolaylaştırıyor.

E-Devlet üzerinde sorgulama yapabilmek için sisteme girdikten sonra SGK’nın hizmetleri arasında evrak takibi sorgulaması ile SGK Tahsis numaranızı öğrenebilirsiniz. Ayrıca www.turkiye.gov.tr adresi üzerinden Sosyal Sigortalar Kurumunun işlemler menüsünü de kullanabilirsiniz. Bu menüden emeklilik işlemleri seçeneğini tıklayıp evrak takibi ya da evrak sorgulatması yaparak tahsis numaranızı öğrenebilirsiniz.